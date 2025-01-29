По словам советника руководителя ОП, часть программ была крайне полезной для украинцев.

Соединенные Штаты Америки, вероятно, после аудита возобновят финансирование гуманитарных проектов в Украине, заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в комментарии РБК-Украина.

По мнению советника, из-за приостановки работы этих программ США могут "существенно потерять процент влияния на различные общества". Также он считает, что срок 90 дней "слишком длинный".

"Они могут за счет приостановления работы этих программ потерять, существенно потерять, процент влияния на различные общества. И в этот момент влияние на эти общества может увеличить влияние тот же Китай или еще какие-то страны, или та же Россия", - отметил Подоляк.

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В такой ситуации, добавил он, Украина вынуждена обращаться к другим партнерам, чтобы возобновить финансирование программ, в частности поддержки детей, ветеранов, инвалидов, социальных программ.

По его мнению, все же США вернутся к финансированию программ, ведь, чтобы страна была сильной, ей необходимо влиять на то, что происходит в других странах.

"Я не вижу возможности доминировать в мире без финансирования большого количества гуманитарных или программ влияния других. И США к этому вернутся однозначно. Надо просто, ну как бы объяснять, насколько это важно, спокойно, без эмоций", - считает он.

Также Подоляк подчеркнул, что решение США о приостановлении финансирования гуманитарных программ - негативное для Украины, поскольку часть программ была крайне полезной для украинцев.

Решение США о прекращении финансирования программ: что известно

Как сообщал ранее УНИАН, Госдеп США временно приостановил иностранную помощь. USAID приостановил проекты по поддержке Украины, включая школы и медицинскую помощь. Среди замороженных инициатив - программы поддержки школ, оказание медицинской помощи, включая экстренную помощь матерям и вакцинацию детей.

Американские дипломаты обратились в Госдепартамент США с просьбой срочно сделать исключение для программ, связанных с поддержкой Украины.

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Ирина Верещук назвала это "неожиданной и неприятной новостью" и для власти, и для общественного сектора, однако, отметила, "это не первое и не последнее испытание, которое мы должны преодолеть".

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