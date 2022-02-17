62% населения поддерживают вступление Украины в НАТО, негативно относятся к этой инициативе 30%.

Уровень поддержки интеграции Украины в Североатлантический альянс (НАТО) среди украинцев на сегодня самый высокий с 2014 года.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

Так, 62% поддерживают вступление Украины в НАТО, негативно относятся к этой инициативе 30%.

"За последние два месяца уровень поддержки вступления в Североатлантический альянс вырос (в конце 2021 года вступление поддерживали 55-58% опрошенных). За историю наблюдений с 2014 года – это самый высокий показатель положительного восприятия интеграции Украины в НАТО", - сообщили социологи.

В то же время, как показал опрос, вступление в Евросоюз поддерживают 68%, не поддерживают – 24%. Как и в отношении НАТО, уровень поддержки вступления в ЕС за последние два месяца вырос и достиг самого высокого за историю исследований с 2013 года показателя.

"Идея интеграции Украины в западные структуры пользуется большей поддержкой среди респондентов Запада и Центра, меньше – Юга. На Востоке количество сторонников вступления в НАТО меньше, чем количество противников. Относительно ЕС в восточных регионах наблюдается паритет противников и сторонников.

За последние несколько лет в возрастных демографических группах наблюдается отсутствие значительных различий в оценке внешнеполитического вектора Украины.

Зато в электоральных сегментах ощутимо преобладает неприятие вступления Украины в западных структур среди избирателей партий "Оппозиционная платформа – За жизнь" и партии Евгения Мураева "Наши". Среди избирателей других политических сил подавляющее большинство положительно высказываются за вступление Украины как в ЕС, так и НАТО", - пояснили в соцгруппе.

Опрос проведен 16-17 февраля 2022 года среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 1722 респондента. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,4%.

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