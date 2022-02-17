Самая распространенная причина, по которой украинцы не экономят, - недостаточный уровень доходов.

Более половины украинцев - 54% - вовсе не имеют сбережений, а 19% хватило бы денег лишь на 1 месяц.

Об этом свидетельствуют результаты опроса кадрового портала Work.ua.

"54% респондентов ответили, что совсем не имеют сбережений,19% — что им бы хватило денег на 1 месяц, 15% — имеют накопления на 2-4 месяца и 11% — на полгода или больше", - говорится в сообщении.

Отмечается, что самая распространенная причина, по которой украинцы не экономят, — недостаточный уровень доходов. Этот вариант ответа выбрали 68% респондентов. 11% выбрали ответ, что им ничего не мешает откладывать, потому что сбережения есть. Выплата кредита мешает 9% опрошенных, а 6% — не контролируют расходы и делают спонтанные покупки. Отсутствие знаний, как откладывать деньги, назвали причиной 3% украинцев. Недостаток четкой мотивации и цели мешает 2%.

По данным исследования оказалось, что делать сбережения чаще всего начинают в 18-21 год - так ответили 45% респондентов. В 22-25 лет откладывать деньги начали 20%, 14% — в 26-30 лет, 11% — в 31-39 лет и меньше всего экономить начинают в 40+ — 5%, и в 50+ — 4%.

87% украинцев ответили, что их беспокоит отсутствие накоплений. А 9% - не волнуются, потому что в случае чего, что-то придумают. 3% респондентов ничего не отложили и чувствуют себя спокойно по этому поводу.

"А вот когда украинцы откладывают деньги, то на что именно? Оказалось, что в большинстве сбережения делаются "на всякий случай". Так ответили 26% респондентов. На недвижимость откладывают 18%, на важные покупки по типу стиральной машины, холодильника или ноутбука — 17%. Экономят ради путешествий 10%, а на обучение своих детей — 9%. Собирают на транспортное средство 8%, а на собственное обучение — 7%. И последнее, деньги на пенсию откладывают 5% опрошенных", - сообщили в Work.ua.

Как сообщал УНИАН, украинцам стоит держать хотя бы половину своих сбережений в долларах, считает экономист Александр Савченко. По его словам, половину сбережений стоит держать в долларах – класть под один процент в банки. А другую половину - в гривне под десять процентов.

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