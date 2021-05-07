В Херсонской области полицейские составили протокол на 16-летнюю ученицу колледжа, которая совершала буллинг учителей.
Читайте такжеЗеленский разрешил мужчинам брать отпуск при рождении ребенкаОб этом сообщает Отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Херсонской области.
Отмечается, что в полицию поступило коллективное обращение от администрации одного из учебных заведений Каховского района. Педагогический коллектив просил повлиять на поведение 16-летней ученицы, которая унижала достоинство учителей перед другими детьми и подстрекала учеников к недостойному поведению.
На обращение отреагировали работники ювенальной превенции, которые пообщались и с руководством учебного заведения, и с самой девочкой, ее родными и одноклассниками.
«По словам учителей, ученица на все замечания реагировала дерзко, унижала достоинство преподавателей перед другими учениками, выражала неуважение к взрослым, игнорировала просьбы учителей, провоцировала споры. Это негативно влияло на здоровье и состояние преподавателей. Администрация проводила с девочкой воспитательную работу, но это никак на нее не повлияло», - говорится в сообщении.
По информации ведомства, одноклассники девочки рассказали полицейскому, что им спокойнее и легче учиться, когда она отсутствует на уроках. По словам детей, всеми своими действиями она выражает неуважение к учителям.
«Ювенальный полицейский общался с несовершеннолетней в присутствии ее тети. Девочка не смогла объяснить причины своего поведения, но обещала исправиться. В отношении 16-летней ученицы был составлен административный протокол за буллинг учителей», - заявили в полиции и добавили, что для коррекции поведения девочки ее родным посоветовали обратиться к психологу.
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