Первый негосударственный горно-металлургический университет "Метинвест Политехника" получил лицензию Министерства образования и науки Украины и откроет двери для студентов в сентябре 2022 года.

В соответствии с приказом МОН №171-л от 15 сентября 2021 вуз успешно прошел процедуру лицензирования образовательной деятельности в сфере высшего образования.

Лицензированный объем на подготовку бакалавров – 310 студентов, магистров – 240 человек.

Вуз готов к работе – найдены высококвалифицированные преподаватели, разработаны современные образовательные программы. Студенты будут обучаться по девяти востребованным специальностям.

Главной целью вуза является подготовка специалистов, которые не только смогут найти работу в Украине, но и станут конкурентоспособными за рубежом.

Обучение в университете будет проводиться по дуальной системе, и благодаря этому значительная часть внимания акцентируется на практической подготовке, чтобы по завершению курса навыков студентов хватало для работы на производстве.

Студенты, начиная с третьего курса, будут проходить практику – станут изучать производственные и информационно-технологические процессы непосредственно на предприятиях Группы Метинвест.

Учебный корпус строят в Центральном районе Мариуполя. Возле него будет находиться общежитие, парк и спортивная инфраструктура. После завершения строительства в городе появится полноценный студенческий городок европейского уровня.

Руководство вуза в рамках научно-исследовательской и образовательной деятельности уже подписало ряд стратегически важных меморандумов о сотрудничестве.

В частности, для создания ультрасовременных лабораторий, университет "Метинвест Политехника" заключил меморандумы с ведущими производителями технологий и оборудования – международными корпорациями Siemens, Schneider Electric, Honeywell Ukraine и Festo. IT-инфраструктуру вуза разрабатывает компания Microsoft.

Также стало известно, что вуз будет проводить научные исследования вместе с Национальным техническим университетом "КПИ им. И. Сикорского".

"Мы создаем вуз нового образца, где талантливая молодежь сможет раскрыть свой научный потенциал и применить знания на практике. В этом году педагоги университета успешно проводят образовательную деятельность на курсах повышения квалификации по направлениям: металлургия, материаловедение, компьютерные науки, автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии, экология, горное дело, экономика и охрана труда", – отметил ректор университета "Метинвест Политехника" Александр Поважный.

Ректор подчеркнул, что вуз уже со следующего учебного года начнет полноценную подготовку бакалавров и магистров.