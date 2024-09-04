Энергетическое сообщество призвало НКРЭКУ отказаться от намерения унифицировать тариф на распределение электроэнергии.

Позиция Нацкомиссии по энергетике об отмене дифференциации тарифов в зависимости от напряжения - необоснованна, а само намерение является непонятным для Энергетического сообщества. Об этом говорится в письме Секретариата ЭС к КРЭКУ, которое есть в распоряжении редакции.

В Сообществе напомнили, что основной принцип регулирования сетевых тарифов изложен в статье 18 Регламента 2019/943. И он предусматривает, что тарифы должны отражать расходы и быть прозрачными.

Энергетическое сообщество напомнило НКРЭКУ, что тарифы на распределение должны отражать расходы, учитывать использование сети распределения пользователями системы, и применяться недискриминационным способом. Кроме того, расходы должны компенсироваться теми потребителями, которые использовали сеть - с соблюдением принципа каскадирования.

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В письме подчеркивается: в соответствии со статьей 18 Регламента 2019/943, регулятор должен учитывать лучшие практики по методологии тарифов на передачу и распределение электрической энергии, которые обобщает ACER - Агентство по вопросам сотрудничества регуляторов энергетики. Это агентство предоставляет официальные рекомендации национальным регуляторам, а они, в свою очередь - их придерживаются.

Согласно отчету ACER, все страны-члены ЕС (кроме Мальты) имеют тарифы на распределение, дифференцированные по уровням напряжения. Похожей практики придерживаются и страны-члены Энергетического сообщества. Причем количество таких классов обычно превышает три, тогда как в Украине их всего два.

Поэтому Украине следует диверсифицировать дальше систему классификации потребителей по классам напряжения, а не унифицировать тарифную политику, подчеркнули в ЭС.

Как известно, Энергетическое сообщество - это международная организация, членом которой с 2011 года является и Украина. Ключевой целью организации является создание единого панъевропейского энергетического рынка, основанного на правилах и принципах внутреннего энергорынка ЕС, и адаптация странами, не являющимися членами ЕС, европейского законодательства в сфере энергетики.

Напомним: после назначения нового председателя и членов, Нацкомиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) решила вернуться к рассмотрению вопроса унификации тарифов на распределение электрической энергии.

Это решение раскритиковали все бизнес-ассоциации Украины: по предварительным оценкам, это решение приведет к увеличению расходов на электроснабжение для крупных потребителей почти на 30 млрд. грн. Это, соответственно, приведет к сокращению поступлений в госбюджет на 20 млрд. грн., а валютной выручки от экспорта - до 0,5 миллиарда гривень.