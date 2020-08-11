В Кабмине рассказали, сколько паломников приедет в Умань в этом году

Министерству иностранных дел поручили усилить коммуникацию по информированию иностранцев о карантине, действующем в Украине.

В этом году ожидается паломничество в Умань от 5 до 10 тысяч хасидов для празднования Рош ха-Шана (Нового года по иудейскому календарю).

Об этом министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов сообщил в своем Telegram-канале по результатам заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

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"Одним из ключевых вопросов, которые обсуждались, было планируемое в сентябре 2020 года массовое паломничество брацлавских хасидов в город Умань Черкасской области для празднования Рош ха-Шана (Нового года по иудейскому календарю). В этом году ожидается от 5 тыс. до 10 тыс. верующих хасидов. Учитывая эпидемическое состояние в Украине, это вызывает большое беспокойство как в Украине, так и у Министерства иностранных дел Государства Израиль", - заявил он.

В связи с этим, по словам Немчинова, государственная комиссия поручила Министерству иностранных дел усилить коммуникацию по информированию иностранных граждан об ограничениях, действующих в Украине.

В то же время Министерству внутренних дел поручено усилить и обеспечить безопасность во время празднования Рош ха-Шана, а Государственной пограничной службе разработать памятку пребывания в Украине и раздавать при пересечении украинской границы. Также информировать о возможном запрете на въезд в Украину на несколько лет в случае нарушения карантинных ограничений.

Рош ха-Шана в Украине

14 июля по результатам межведомственного совещания в МИД мэр Умани Александр Цебрий заявил, что в связи с пандемией этого года паломничество хасидов в Умань для празднования иудейского нового года - Рош ха-Шана - не произойдет.

Позже, по данным израильских СМИ, главный раввин Украины Яков Дов Блайх заявил, что украинское правительство разрешило по крайней мере пяти тысячам человек посетить ежегодное паломничество в Умань. По его информации, эта цифра может быть увеличена до 8 тысяч, но паломники должны будут носить маски в людных местах и воздерживаться от собраний более чем в 30 человек.

МИД Израиля призвало украинские власти принять меры для того, чтобы не допустить массовых собраний людей в Умани, чтобы не способствовать распространению коронавируса.

В 2019 году для встречи 5780-го иудейского Нового года (Рош ха-Шана) в Умань прибыли более 30 тысяч паломников. В этом году Рош ха-Шана начнется 18 сентября.

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