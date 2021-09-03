Для паломников уже развернуты палатки Красного Креста, где они смогут получить средства индивидуальной защиты, информационные материалы и консультации.

Центр общественного здоровья Минздрава Украины уже доставил почти 20 тысяч антисептиков и 190 тысяч медицинских масок для хасидских паломников в Умань.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрав.

Кроме безопасности и противоэпидемических мероприятий, город также активно проводит вакцинацию, чтобы сформировать безопасную среду. Всего в городе охвачено более 30% населения хотя бы одной прививкой от COVID-19.

"Вакцинация позволяет нам возвращаться к привычной жизни. Так, в этом году проведение массовых мероприятий и принятие паломников в Умань для празднования Рош-га-Шана происходит в рамках стабильной эпидемической ситуации в стране. Мы также усилили эпидемические нормы, построили четкие маршруты для тестирования после пересечения границы и благодаря поддержке международных партнеров развернули дополнительные места тестирования и контроля состояния здоровья в самой Умани", — подчеркнул главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

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Для паломников уже развернуты палатки Красного Креста, где они смогут получить средства индивидуальной защиты, информационные материалы и консультации. Также для лечения были развернуты основные и резервные койки в случае необходимости оказания ургентной медицинской помощи.

Центр общественного здоровья также запустил горячую информационную линию, где паломников будут консультировать по вопросам здоровья на английском и иврите. Также, Центр разработал необходимые информационные материалы, видеоматериалы, доставил необходимое количество раздаточных материалов и средств индивидуальной защиты до города.

Автор: Леся Лещенко