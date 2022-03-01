Два дополнительных вагона добавят к рейсу, который отправляется из Киева вечером 1 марта.

АО "Укрзалізниця" прицепит еще два дополнительных вагона для перевозки в первую очередь детей с инвалидностью к поезду №67 Киев – Варшава. Поезд отправится с Киевского вокзала в 19:13.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Отметим, "Укрзализныця" добавляет еще один рейс из Киева во Львов, который сегодня отправится с вокзала Дарница в 12:40.

Напомним, "Укрзализныця" помогает украинцам уехать в Венгрию, Румынию и Словакию. Каждый день до 21 часа составляется перечень поездов на следующий день, который публикуется на сайте "УЗ".

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