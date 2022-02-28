Каждый день до 21 часа составляется перечень поездов на следующий день, который публикуется на сайте "Укрзализныци".

С сегодняшнего дня "Укрзализныця" помогает людям переехать в Венгрию, Румынию и Словакию, чтобы сбежать от обстрелов.

Об этом сказал председатель правления "Укрзализныци" Александр Камышин во время телемарафона.

Он рассказал, что более 500 тысяч наших граждан выехало из крупных городов во Львов и в несколько больших городов на западе Украины за последние 5 дней.

"Далее мы помогаем людям организовать переезд в Польшу, а с сегодняшнего дня также в Венгрию, Румынию и Словакию. И увеличен еще один переход с Польшей. Мы понимаем, что людям важно убежать от обстрелов, убежать от войны", - сказал он.

Камышин рассказал, что выезд проводится из Киева, Харькова, Днепра, Запорожья, Одессы. По его словам, каждый день до 21 часа составляется перечень поездов на следующий день, и они публикуются на сайте "Укрзализныци".

Война против Украины:

Напомним, 24 февраля Российская Федерация вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты захватывают не только военные части, аэропорты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.