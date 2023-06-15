Информацию, что Яниев работает в столичном ЖЭД, обнародовали активисты Соломенского района.

В Соломенском районе Киева за укрытие жилищно-эксплуатационного участка (ЖЭД-901) ответственным является Денис Яниев, который занесен в базу "Миротворца" как приспешник террористов и российских оккупантов. Соответствующая информация есть в открытом доступе на сайте "Миротворца".

Там сообщается, что Яниев - родом из Тореза Донецкой области.

"Организатор антиукраинских митингов и т. н. "русской весны" в г. Торез весной 2014 года. После - сбежал с оккупированных территорий в Киев", - говорится в обнародованных данных об указанном лице.

Видео дня

Информацию, что Яниев работает в столичном ЖЭД, обнародовали активисты Соломенского района в Facebook, подтверждая соответствующими материалами и видео.

"Главный инженер ЖЕД 901 из "ДНР". Помните видео с хамовитым главным инженером ЖЕД 901? Знакомьтесь, это Яниев Денис Иванович. Есть на "Миротворце". В 2014-м в "ДНР" за него очень волновались, потому что он был один из организаторов референдума. Потом сбежал в Киев. В 2021 году был осужден по ст. 110, ч. 1 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины - УНИАН). Поэтому не очень удивительно, почему он не переживает за укрытие", - отмечают активисты.

Судя по комментариям к посту, жители довольно негативно отзываются о Яниеве, но это никак не влияло до сих пор на руководительство ЖЭД в вопросе дальнейшего пребывания в должности указанного лица.

С целью получения комментариев по поводу этой ситуации редакция УНИАН обратилась с запросом к Киевской городской госадминистрации и Соломенской райгосадминистрации, которая непосредственно назначает руководителя районной управляющей компании, в подчинении которой и является ЖЭД.

Укрытия в Киеве - главные новости

После трагедии с гибелью двух женщин и ребенка возле закрытого укрытия во время ракетного удара России киевские власти провели внеплановые рейды всех хранилищ столицы и признали годными только 65% из них.

И это при том, что в 2022-2023 годах уже было выделено 1,2 миллиарда гривень на обустройство и ремонт укрытий.

Владельцев помещений укрытий будут наказывать в случае необеспечения доступа к этим объектам и их ненадлежащего состояния.

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