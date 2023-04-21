Среди уже выпущенных в прошлом году почтовых марок есть образцы двух писанок - из Подолья и Опилля.

Акционерное общество "Укрпочта" выпустило почтовые марки с изображением писанок разных регионов Украины.

Как сообщила пресс-служба "Укрпочты", среди уже выпущенных в прошлом году почтовых марок есть образцы двух писанок - из Подолья (с. Яворовка, Песчанского района Винницкой области) и Опилля (Львовская область).

"А сегодня ввели в обращение сразу две стандартные почтовые марки -"Ивано-Франковская обл., с. Тростянец" (Покуття) номиналом "Н" и "Гуцульщина" номиналом "Т", - говорится в сообщении

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Отмечается, что купить почтовые марки можно в отделениях или онлайн в почтовом маркете.

Почтовые марки в Украине во время войны

Как сообщал УНИАН, 10 апреля была введена в обращение почтовая марка в честь победителей "Евровидения-2022" – украинской группы Kalush Orchestra.

12 апреля АО "Укрпочта" к годовщине выпуска первой почтовой марки Украины военного времени подготовила специальный благотворительный выпуск – презентационную рамку "Русский военный корабль, иди ...!".

В начале февраля этого года "Укрпочта" открыла продажу новой почтовой марки "Воины света. Воины добра", посвященной спасателям.

В конце февраля этого года Укрпочта"выпустила марку с кратким посланием к Путину" ПТН ПНХ!", посвященную годовщине полномасштабной войны России против Украины.

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