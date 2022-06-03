Стоимость почтового набора составляет около 50 долларов.

"Укрпочта" продаст на eBay 100 тысяч почтовых наборов "Русский военный корабль ... ВСЕ!" стоимостью около 50 долларов.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрпочты".

"В своем онлайн-магазине на eBay, который "Укрпочта" запустила 25 мая, компания планирует продать 100 тыс. почтовых наборов "Русский военный корабль ... ВСЕ!", каждый из которых содержит тематический марочный лист номиналом F или W, конверт и карточку. Прежде всего эти наборы рассчитаны на иностранцев, которые из-за высокой популярности марок с кораблем хотят приобрести себе памятный символ", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что кроме почтовых наборов, в онлайн-магазине можно приобрести брендированные футболки, свитшоты, а также кепки с изображением легендарной почтовой марки.

Отмечается, что стоимость почтового набора "Русский военный корабль ... ВСЕ!" - 49,95 доллара (примерно 1 тысяча 500 гривень) и кроме стоимости самой продукции охватывает расходы на доставку и благотворительный взнос в размере 5 долларов.

"Сумма собранных таким образом благотворительных средств будет перечислена на счет "Укрпочты" в благотворительном фонде KSE Foundation и впоследствии направлена на одну из благотворительных инициатив: организации логистики гуманитарных грузов, закупку гуманитарной помощи или восстановление учреждений образования (школ и детских садов)", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также напомнили, что "Укрпочта" стала первой почтой в мире с онлайн-магазином на eBay.

Марки с кораблем: справка УНИАН

12 апреля "Укрпочта" ввела в обращение почтовую марку "Русский военный корабль, иди ...! Героям слава! "тиражом 1 млн штук.

13 апреля украинские военные попали в российский крейсер "Москва" из противокорабельной ракетной системы "Нептун", нанеся ему серьезные повреждения. Позже в России подтвердили, что крейсер "Москва" затонул во время буксировки в порт.

20 апреля генеральный директор компании Смелянский заявил, что "Укрпочта" прекратила продажу марки. По его данным, было продано около 700 тысяч марок, еще 100 тыс. будут выделены на интернет-магазин компании. Остальные тиражи будут выделены на подарки официальным делегациям, в музеи и тому подобное.

Как сообщал УНИАН, 23 мая в продажу была выпущена марка "Русский военный корабль ... все!". "Укрпочта" за 5 дней продала более 3 млн таких марок.

Фраза "Русский военный корабль, иди ...!" была произнесена украинским морским пехотинцем в ответ на предложение российского военного корабля сдаться, во время атаки на остров Змеиный в первый день вторжения России в Украину 24 февраля. После этого выражение стало одним из символов борьбы Украины с российскими захватчиками.