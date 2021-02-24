Председатель Нацкомиссии по стандартам госязыка отмечает, что такой переход может привести к тому, что Украина откажется от исторических достижений украинской литературы прошлых веков.

Украина не будет переходить на латинское правописание с кириллического.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила председатель Национальной комиссии по стандартам государственного языка Орыся Демская на пресс-конференции в Киеве.

"Я думаю, что мы не перейдем латиницу, так как это связано с тем, что, если мы откажемся от кириллицы, которой мы пользуемся с момента ее возникновения, то мы отрежем огромный пласт украинской письменной культуры. И это будут очень большие потери и это недопустимо", - подчеркнула Демская.

В частности, она утверждает, что, если Украина откажется от кириллицы, то она сразу откажется от всех Евангелий, словарей, грамматики Алексея Павловского 1818 года.

"Это неправильно, наверное. Поэтому думаю, что скорого перехода на латиницу не будет", - подчеркнула она.

Также она рассказала, что в Галичине в XIX веке была предпринята попытка ввести латиницу.

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"Фактически 1833 годом датировано начало так называемой "азбучной войны", которая проходила в течение всего века", - сказала Демская.

"Речь шла о том, что латинские буквы больше подходят для передачи того, как говорят украинцы (фонетического состава украинского языка). И на протяжении всего XIX века происходили различные перипетии, конфликты и истории, которые возвращались то к тому, чтобы украинский язык пользовался кириллицей, то чтобы пользовался латиницей. Запустили очень много культурных и политических практик в Галичине, и собственно, эта "азбучная война" завершилась тем, что украинский язык остался при кириллице", - добавила Демская.

Переход с кириллицы на латиницу: что известно

Об идее перехода на латиницу в 2018 году заговорил тогдашний министр иностранных дел Павел Климкин. В частности, он предложил обсудить возможное введение в Украине латиницы наряду с кириллическим алфавитом. К такой идее его побудило предложение историка и журналиста из Польши Земовита Щерека.

На то время директор Института национальной памяти Владимир Вятрович тогда парировал, что переход Украины на латиницу может усилить русификацию страны и остановить переход многих граждан на украинский. Ведь привычный кириллический русский для многих будет проще, чем незнакомый латинский украинский.

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Автор: Виталий Саенко