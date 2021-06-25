Один из споттеров заявил, что "надо отправить русским счет за это".

Курьезный случай произошел на авиабазе Брайз-Нортон в Великобритании. Украинская "Мрия" при взлете сдула забор со споттерами.

Соответствующее видео обнародовал YouTube-канал Aviation Highlights.

В ролике видно, что крупнейший в мире транспортный самолет Ан-225 вырулил на взлетную полосу и в момент, когда "Мрия" набирала скорость, потоки воздуха буквально снесли забор со споттерами. После инцидента один из наблюдателей заявил, что "надо отправить русским счет за это".

Под видео споттера пристыдили за то, что он не знает, кому принадлежит "Мрия".

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Справка УНИАН. Споттинг - вид увлечения, заключающийся в наблюдении за самолетами и ведении их учета. Зачастую споттеры ведут фото- и видеосъемку.

Как ранее сообщал УНИАН, украинская "Мрия" после 10-месячного техобслуживание отправился в очередной рейс. Самолет отправился в Кабул, после чего из Карачи доставил в Англию три вертолета британских ВВС Aérospatiale SA 330 Puma.

Ан-225 "Мрия" создан киевским Конструкторским бюро имени Антонова. Свой первый полет самолет совершил в 1988 году. С тех пор "Мрия" остается самым большим и мощным в мире транспортным самолетом.

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Автор: Анастасия Горбачева