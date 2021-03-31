Всего было выполнено шесть рейсов.

Самолеты авиакомпании "Авиалинии Антонова" перевезли из Германии в США фармацевтические машины для производства вакцин против COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

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Всего было успешно выполнено шесть рейсов из аэропорта Франкфурт-Хан, Германия, в США, включая Балтимор, штат Мэриленд, и Кингстон, штат Северная Каролина, сообщили в компании.

При этом несколько полетов проходили в сложных погодных условиях, вызванных снежными бурями. В частности, с целью безопасной доставки груза в одном из рейсов из-за мощных снегопадов пришлось изменить аэропорт прибытия из Балтимора на Международный аэропорт Стюарт в штате Нью-Йорк.

В выполнении перевозки машин, каждая из которых весит 100 т, были задействованы самолеты типа Ан-124−100 грузоподъемностью 150 т. Загрузка и разгрузка осуществлялись с помощью подъемных кранов и специального оборудования, разработанного инженерами Авиалиний Антонова.

Заказчиком транспортировки оборудования для производства вакцины стала компания DHL Global Forwarding.

«Эти чартерные рейсы стали большим проектом, который мы осуществили вместе с Авиалиниями Антонова, в полной мере выполнив пожелания заказчика. В течение последних нескольких месяцев возник ряд трудностей, связанных с метелью на восточном побережье США, которые нужно было преодолеть. В частности, это привело к тому, что однажды нам пришлось быстро изменить аэропорт назначения», — рассказал главный менеджер DHL по международным перевозкам Кристофер Кляйн.

Что этому предшествовало

14 декабря 2020 года украинский транспортный самолет АН-124 "Руслан" доставил из аэропорта Тулузы на специальный аэропорт NASA в США спутник для компании Илона Маска SpaceX.

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Автор: Елена Коваленко