Мирным жителям передают медикаменты, продуктовые наборы и предметы первой необходимости.

Предприятия SCM, Фонд Рината Ахметова и ФК "Шахтер" с начала войны передали на нужны ВСУ и гуманитарные программы 3 млрд грн.

Об этом сообщили в пресс-службе SCM.

Как рассказали в компании, она постоянно предоставляет защитникам Украины амуницию, автомобили, дроны, тепловизоры, дальномеры, фортификационные сооружения, одежду, обувь, аптечки и турникеты, рации и горючее.

Так, в июле "Метинвест" передал ВСУ 100 авто и 150 дронов, ДТЭК оборудовал одну из воинских частей автономной "зеленой" системой электропитания и отопления, ФК "Шахтер" передал МВД 750 касок и 1,5 тысячи аптечек.

Кроме того, Фонд заботится и о мирных жителях Украины - передал им более 600 тысяч единиц медикаментов и более 60 тысяч гемоконтейнеров, а также постоянно передает наборы с продуктами питания. Кроме того, Фонд уже собрал для музея "Голоса мирных" более 30 тысяч историй людей, пострадавших от действий оккупантов.

В Фонде отмечают, что поддержка мирных украинцев в прифронтовых зонах и вынужденных переселенцев - один из его приоритетов.

"Пищевые продукты, предметы первой необходимости, лекарства – все это систематически передается людям на места. Чтобы помощь была максимально эффективной, ее направления и объемы определяются в координации с центральной и местной властью", - сообщили в компании.

Также в SCM помогают эвакуированным сотрудникам - расселяют их, создают новые рабочие места.