​​​​​​​Помощь оказывается как местным жителям в городах присутствия бизнеса, так и вынужденным переселенцам.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину предприятия SCM, ФК "Шахтер" и Фонд Рината Ахметова передали на помощь украинским военным и населению 2,7 млрд грн, или 90 млн долларов.

Как сообщает пресс-служба компании SCM, такая помощь приближает победу Украины, а ее гражданам помогает сохранить жизнь и здоровье.

Так, защитники Украины регулярно получают от перечисленных выше бизнесов амуницию, автотранспорт, дроны, специальные технические средства (тепловизоры, дальномеры, камеры и т. д), фортификационные сооружения, одежду и обувь, аптечки и турникеты, рации, горючее и другие необходимые им вещи и девайсы.

А в июне Фонд решил вдвое увеличить продуктовую помощь наименее защищенным категориям населения и вынужденным переселенцам. "Всего для жителей Украины будет передано 400 тысяч наборов с продуктами", - сообщили в компании.

Кроме того, Фонд для музея "Голоса мирных" собирает свидетельства украинцев, пострадавших в результате войны РФ. Также "Метинвест" и ДТЭК при поддержке Фонда и международных доноров поставляют в Украину лекарства и изделия медназначения, в частности, в больницы Запорожья и Каменского. Также в прифронтовых городах благодаря проекту "Спасаем жизнь" создается стратегический запас продуктов.

Гумпомощь упомянутых бизнесов охватила более 3 млн человек. Из них более 1,2 млн - помощь Фонда. Ее получают как местные жители, работники и вынужденные переселенцы в городах присутствия бизнесов SCM.