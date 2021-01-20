Сейчас моряки направляются к своим семьям.

Пятеро граждан Украины, членов экипажа сухогруза Arvin, который затонул 17 января у берегов Турции в Черном море, прибыли в Одессу.

Читайте такжеУ берегов Турции нашли тела еще двоих украинцев с затонувшего судна ArvinОб этом сообщает Государственная служба морского и речного транспорта. «Пятеро граждан Украины, членов экипажа сухогруза Arvin, который затонул 17 января в Черном море, прибыли на родину», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 9:00 их самолет приземлился в Одессе. Сейчас моряки направляются к своим семьям.

Поисково-спасательная операция продолжается, ищут еще трех моряков - граждан Украины.

Крушение судна Arvin в Турции

17 января в Черном море у берегов турецкой провинции Айдын затонул сухогруз Arvin. На его борту находились 10 украинцев и два иностранца.

Судно шло под флагом Палау и принадлежало украинской компании. Оно затонуло во время шторма, следуя из грузинского порта Поти в болгарский Бургас.

По данным МИД Украины, спасены 5 украинцев и один иностранец, их госпитализировали в местную больницу, а уже 18 января выписали.

Также 18 января нашли тела трех человек с затонувшего судна Arvin. Сразу же началась процедура идентификации тел погибших.

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Автор: Константин Гончаров