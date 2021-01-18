По состоянию на сегодняшнее утро поиски еще пятерых моряков продолжались.

Пять украинских моряков, которые были спасены и госпитализированы с судна Arvin, затонувшего накануне в Черном море у берегов Турции, сегодня выписали из больницы.

Читайте такжеСтали известны имена спасенных членов экипажа затонувшего в Черном море корабляОб этом сообщает посольство Украины в Турции в Twitter.

"Украинских моряков, спасенных с затонувшего судна Arvin, выписали из больницы. Состояние здоровья удовлетворительное. Спасибо врачам Bartın Devlet Hastanesi. Благодарны губернаторству Бартына за одежду и обувь для мальчиков. Украинские консулы готовят документы для возвращения моряков домой", - говорится в сообщении.

Украинские моряки в Турции: детали ЧП

17 января в Черном море у берегов турецкой провинции Бартын затонуло сухогрузное судно Arvin. На его борту находились 10 украинцев и два иностранца.

Сначала сообщалось, что сухогруз был российским, позже стало известно, что судно шло под флагом Палау и принадлежало украинской компании.

Судно затонуло из-за погодных условий, направляясь из грузинского порта Поти в болгарский Бургас.

По данным МИД Украины, спасли 5 украинцев и одного иностранца, их госпитализировали в местную больницу. Обнаружили тело одного члена экипажа.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виталий Саенко