В настоящее время проходит процедура идентификации тел погибших.

Сегодня у берегов Турции нашли тела трех моряков с судна Arvin, затонувшего накануне в Черном море.

Читайте такжеПятерых украинских моряков с затонувшего судна Arvin выписали из больницы (видео)Как говорится в сообщении на сайте Кабинета министров, об этом заявляет Министерство иностранных дел Украины.

"По сообщению турецких властей, по состоянию на 10:00 18 января 6 членов экипажа спасены (5 граждан Украины и 1 гражданин РФ), найдены тела трех погибших моряков (идет процедура их идентификации)", - говорится в сообщении.

В то же время поисково-спасательная операция по другим членам экипажа продолжается.

Авария судна Arvin

17 января в Черном море у берегов турецкой провинции Бартын затонул сухогруз Arvin. На его борту находились 10 украинцев и два иностранца.

Сначала сообщалось, что сухогруз был российским, позже стало известно, что судно шло под флагом Палау и принадлежало украинской компании.

Судно затонуло из-за погодных условий, направляясь из грузинского порта Поти в болгарский Бургас.

По данным МИД Украины,спасено 5 украинцев и одного иностранца, их госпитализировали в местную больницу, но сегодня выписали.

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Автор: Виталий Саенко