Принц Чарльз отметил украинских курсантов, успешно окончившись обучение в колледже ВВС Великобритании "Кранвелл" (фото)

На церемонии выпуска присутствовал представитель королевской семьи Принц Чарльз, который обратил внимание на украинских курсантов.

В Колледже Королевских военно-воздушных сил Великобритании "Кранвелл" состоялся выпуск молодых лейтенантов. Вместе с ними выпускались и двое курсантов Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Кожедуба - сержант Владислав Сай и старший солдат Антон Фльора.

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За время обучения, длившегося семь месяцев, курсанты успешно освоили базовый курс офицерской подготовки, состоящий из трех учебных блоков, сообщили на сайте университета.

Первый - "Военная фаза", на котором кадеты изучали базовые военные дисциплины: медицинскую помощь, ориентирование на местности, РХБ защиту и прочее.

Далее был второй блок - "Академическая фаза", в течение которого военные прошли одну из основных тем - "История войн Вооруженных сил Великобритании".

На последнем, третьем этапе, кадеты познакомились с новейшими технологиями военно-воздушных сил Вооруженных сил Великобритании и сдали экзамен по физической подготовке.

По результатам обучения сержант Владислав Сай отмечен как лучший международный кадет курса и награжден почетным кубком колледжа.

На церемонии выпуска присутствовал представитель Королевской семьи Принц Чарльз, который обратил внимание на украинских курсантов, отметил их отличную военную подготовку и владение английским языком и пожелал доброй и легкой службы на Родине.

Как сообщал ранее УНИАН, курсант Военной академии Одессы Антон Совенко стал лучшим иностранным выпускником Королевской академии сухопутных войск Великобритании в городе Сандгерст в этом году. Он получил награду лучшего зарубежного выпускника по показателям военной, академической и практической подготовки.

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