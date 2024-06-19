Почти все поляки считают, что их страна должна уменьшать выплаты помощи украинским беженцам.

Польские граждане стали менее благосклонно относятся к украинским беженцам во всех сферах, кроме приема украинских детей в польские школы.

Такие результаты показало исследование Варшавского университета и Экономико-гуманитарной академии, передает Rzeczpospolita. В частности, сейчас только 31% респондентов считает, что Польша обязана помочь Украине, а в январе 2023 года так считали 62%. А вот тех, кто считает, что Польша должна "скорее помогать" - 43%. Пр этом доля поляков, которые выступили против помощи, увеличилась до 19%.

72% польских респондентов считают, что, несмотря на войну Украины с Россией, Польша должна прежде всего учитывать собственные интересы, а противоположного мнения придерживаются лишь 15%.

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За два года вдвое выросло количество респондентов, которые считают, что Польша не должна оказывать дополнительную поддержку Украине. Больше всего поляки поддерживают материальную помощь - то есть еду и одежду, но количество ее сторонников упало с 79% до 62%.

В настоящее время лишь 17% поляков согласны принять беженцев из Украины с возможностью расселения, а более года назад таких было 37%. 61% опрошенных хотят, чтобы украинцы вернулись на родину после окончания войны.

Большинство поляков (95%) также считают, что Польша должна сокращать выплаты помощи украинским беженцам.

Кроме этого, только 7% польских респондентов очень положительно оценивают отношения Польши с президентом Владимиром Зеленским, а 18% - очень негативно.

Украинские беженцы в Польше

1 июля вступят в силу новые условия для украинских беженцев. Единовременное пособие 300 злотых (3 тыс. грн) будет отменено, изменятся правила получения номера PESEL. Одним из изменений станет продление срока действия временной защиты для украинских беженцев до 30 сентября 2025 года.

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