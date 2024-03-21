Кроме того, опросы показали, что в Украине внезапно "исчезли" почти все этнические русские.

Из-за войны в украинском обществе появились новые измерения социальной дифференциации. В частности, украинцы негативно относятся к соотечественникам, которые выехали за границу, особенно мужчинам. Об этом рассказал генеральный директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто в интервью "Главкому".

По его словам, в украинском обществе закладываются основания для новой социальной дифференциации по принципу "что ты делал" или "где ты был" во время войны. Особенно это касается жителей временно оккупированных территорий, в отношении которых государство до сих пор не выработало единой политики.

Например, по данным опросов, четверть украинцев считают необходимым судить врачей, которые в оккупации работали на россиян. Но если речь об учителях в аналогичных условиях - их готовы судить половина опрошенных.

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Показательно, что украинцы четко различают внутренне перемещенных лиц и украинских беженцев за рубежом. Ко вторым отношение заметно хуже, чем к первым. Особенно, если речь о мужчинах. По словам социолога, о беженцах часто говорят, что "они по европам наслаждаются жизнью, а мы здесь страдаем". "Это может быть впоследствии одной из причин их невозвращения", - отмечает социолог.

А вот к внутренне перемещенным лицам 90% опрошенных относятся вполне нормально - 72% положительно, 18% нейтрально. Примечательно, что сами внутренне перемещенные лица чувствуют к себе даже больше положительного отношения со стороны остального населения - 77% считают, что остальные украинцы к ним относятся положительно, а 19% - что нейтрально.

"И еще интересный момент: этнических русских в Украине становится все меньше. Нет, это не значит, что они массово эмигрируют в РФ, хотя определенный процент тех, кто выехал туда с оккупированных территорий, тоже есть. Просто люди перестают себя идентифицировать россиянами, и сейчас "из прежних 17% осталось 2-3%", - говорит Паниотто.

Настроения украинцев: последние соцопросы

Как писал УНИАН, за год Украина опустилась с 92-й на 105-ю строчку в мировом рейтинге счастья. Самыми счастливыми в Украине считают себя молодые люди в возрасте до 30 лет - 82-е место из 143-х стран. Между тем среди людей старше 60 лет украинцы оказались аж на 115-м месте - и это самая несчастливая категория граждан в нашей стране.

Также мы писали, что среди украинских беженцев за рубежом значительно снизилось количество тех, кто уверен в возвращении в Украину. Если год назад таких была половина, то теперь их только около 26%.

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