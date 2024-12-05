'Украинская команда' предлагает потратить 'Зимнюю еПоддержку' на тепло для защитников: '1000 грн – это согретые 10 бойцов!'

"Украинская команда" предлагает украинцам потратить 1000 гривен, полученных по программе "Зимняя еПоддержка", на согревающие наборы для бойцов на передовой. Об этом говорится в сообщении волонтерского штаба в Facebook.

"Лучшая зимняя поддержка – это согреть наших бойцов! Государство запустило программу "Зимняя еПоддержка". Каждый может получить 1000 грн. Лучший способ потратить тысячу – поддержать защитников! Задонать тысячу на "Тепло на фронт" от "Украинской команды"! За эти деньги мы комплектуем наборы, которые согреют наших воинов даже в самые суровые морозы", – сообщает "Украинская команда".

Волонтеры отмечают, что на 1000 гривен можно обогреть 10 бойцов.

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"100 грн – это согретый боец. 1000 грн – это согретые 10 бойцов! Ваша помощь – это тепло, комфорт и поддержка тех, кто защищает нас каждый день. Присоединяйся к сбору! Согрей своих, чтобы враги пылали!" – призывают в "Украинской команде".

"Зимняя еПоддержка" - государственная программа, по которой каждый украинец может получить от государства 1000 гривен. Эти средства можно потратить только на некоторые вещи. Донат на ВСУ, билеты "Укрзализныци", лекарства, коммунальные услуги и некоторые другие. Заявки на выплату 1000 грн принимаются в течение зимы - с 1 декабря 2024 года по 28 февраля 2025 года.

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