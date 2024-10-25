'Украинская команда' объявила большой сбор 'Тепло на фронт': 'Согрей своих, чтобы враги пылали!'

Волонтерский штаб "Украинская команда" объявил большой сбор "Тепло на фронт". Приглашает донатить на индивидуальные наборы для воинов на передовой. Об этом сообщается на Facebook-странице "Украинской команды".

"Друзья! Вскоре на улице будет очень холодно, отопительный сезон начался. И хотя в окопах у наших бойцов батарей нет, мы можем с вами их согреть. "Украинская команда" объявляет ежегодный сбор "Тепло на фронт". За два года войны мы с вами уже согрели более 70 тысяч защитников. В этом году собираем на индивидуальные наборы для воинов", - говорится в сообщении "Украинской команды".

В каждом наборе будут грелки для тела, сухой душ и антибактериальная присыпка. Стоимость одного такого набора - 100 гривень, сообщают волонтеры.

"Донать 100 грн и согрей одного бойца. Три тысячи гривень - согрей взвод. 10 тысяч гривень - целую роту. Или донать, сколько пожелаешь. Включи отопление защитникам! Согрей своих, чтобы враги пылали!" - призывает "Украинская команда".

Приобщиться к сбору можно по реквизитам:

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