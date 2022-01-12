Состояние здоровья нашего земляка быстро ухудшалось из-за перелома, поделилась омбудсмен.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявляет о "крайне критическом" состоянии здоровья 70-летнего украинца Виталия Атаманчука, которого незаконно удерживают на оккупированном Донбассе.

Как она сообщила в своем Telegram-канале, состояние здоровья Атаманчука, которого незаконно удерживают в Макеевской исправительной колонии №32, стремительно ухудшается из-за перелома бедра, который произошел в марте 2021 года при неизвестных обстоятельствах.

"Вместо нужной хирургической операции ему наложили на три месяца фиксатор, вследствие чего кость неправильно срослась. Теперь мужчина может передвигаться только с помощью "ходунков". В таком возрасте неправильное лечение перелома может привести к летальному исходу", – отметила Денисова.

Читайте такжеТретий по счету плен, постоянные пытки: активист пытался убить себя в "СИЗО ДНР"По ее словам, у Атаманчука также диагностированы ишемическая болезнь сердца, заболевание Бехтерева, которое прогрессирует и в любой момент может вызвать паралич.

В то же время лекарства, которые ему передает дочь, украинец вовремя не получает.

Омбудсмен подчеркнула, что к Атаманчуку, как и другим незаконно удерживаемым лицам, оккупационные власти не допускают представителей международных гуманитарных миссий.

По ее словам, такие действия в отношении граждан Украины "являются нарушениями не только украинского законодательства, но и норм международного права".

"Обращаюсь к руководству МККК в Украине срочно нанести визит Виталию Атаманчуку, содействовать обеспечению... квалифицированной медицинской помощью", – сказала Денисова.

Она также обратилась к координатору от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Шарлотте Реландер с просьбой лично вмешаться для оказания соответствующей помощи.

"Учитывая критическое состояние здоровья Виталия Атаманчука, настаиваю на его немедленном освобождении", – заявила уполномоченный.

Напомним, вечером 4 сентября 2018 года в дом Атаманчуков во временно оккупированном Донецке ворвались люди в балаклавах и военной форме без опознавательных знаков. После обысков мужа вместе с женой и сыном вывезли в донецкий изолятор временного содержания, где пытали и подвергали психологическому давлению.

Через 30 суток женщину с сыном отпустили, а Виталий Атаманчук до сих пор остается в плену.

СМИ писали, что женщина пережила инсульт, а сын после пыток в плену умер.

7 октября 2019 года "Верховный суд ДНР" незаконно приговорил Атаманчука к 17 годам заключения за якобы "шпионаж в пользу Украины".

В конце 2020 года было известно, что на захваченной части Донбасса в плену находились по меньшей мере 234 гражданина Украины.

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