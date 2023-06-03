Уважительных причин для неявки не было, в чем он сам признался.

На Волыни мужчине вручили повестку, а он умышленно не пришел в территориальный центр комплектования. Когда дело дошло до суда, он не стал придумывать каких-то причин своей неявки. Он сказал, что не явился в ТЦК, потому что "была плохая чуйка".

Как говорится в сюжете телекомпании "Аверс" в YouTube, мужчина приехал в суд без адвоката и подтвердил, что действительно прошел медкомиссию, по результатам которой он был признан годным к службе в армии.

Затем ему вручили повестку, по которой он должен был прибыть в определенное место сбора. Но он не явился. Уважительных причин для неявки не было, поэтому он признался: "Была плохая чуйка".

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Напомним, что наказание за уклонение от призыва - от 2 до 5 лет заключения, но его освободили от тюремного срока и назначили 2 года испытательного срока, если он не совершит нового уголовного правонарушения и выполнит возложенные на него обязанности.

Теперь мужчине нужно периодически являться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации.

Как мужчина "проспал" мобилизацию

Во Львове Шевченковский районный суд рассмотрел довольно необычное дело военнообязанного, которого обвиняют в уклонении от мобилизации. А мужчина утверждает, что просто "проспал" в тот день, когда должен был явиться в ТЦК. Суд установил ему испытательный срок в 2 года.

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