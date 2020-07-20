За рубежом отбывают наказание около семи тысяч украинцев
За рубежом около 7 тысяч украинских граждан отбывают наказание в местах лишения свободы.
Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Facebook.
Омбудсмен отметила, что она выступила на 20-й конференции Альянса по противодействию торговле людьми ОБСЕ.
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"Около 7 тыс. граждан Украины отбывают наказание за рубежом, в том числе 2 тыс. - в РФ. Среди них есть граждане - жертвы торговли людьми - которые были привлечены к перевозке и распространению наркотических средств на территории иностранных государств", - заявила Денисова.
Также омбудсмен сообщила, что за последние четыре года органами Нацполиции расследовалось 222 уголовных дела по указанным фактам.
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