За рубежом отбывают наказание около семи тысяч украинцев

Из них 2 тыс. граждан Украины отбывают наказание в России.

За рубежом около 7 тысяч украинских граждан отбывают наказание в местах лишения свободы.

Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Facebook.

Омбудсмен отметила, что она выступила на 20-й конференции Альянса по противодействию торговле людьми ОБСЕ.

Читайте такжеДенисова в очередной раз призвала усилить давление на Россию для освобождения украинцев

"Около 7 тыс. граждан Украины отбывают наказание за рубежом, в том числе 2 тыс. - в РФ. Среди них есть граждане - жертвы торговли людьми - которые были привлечены к перевозке и распространению наркотических средств на территории иностранных государств", - заявила Денисова.

Также омбудсмен сообщила, что за последние четыре года органами Нацполиции расследовалось 222 уголовных дела по указанным фактам.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram