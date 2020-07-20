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За рубежом отбывают наказание около семи тысяч украинцев

19:51, 20 июля 2020
Общество
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REUTERS

Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Facebook.

Омбудсмен отметила, что она выступила на 20-й конференции Альянса по противодействию торговле людьми ОБСЕ.

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"Около 7 тыс. граждан Украины отбывают наказание за рубежом, в том числе 2 тыс. - в РФ. Среди них есть граждане - жертвы торговли людьми - которые были привлечены к перевозке и распространению наркотических средств на территории иностранных государств", - заявила Денисова.

Также омбудсмен сообщила, что за последние четыре года органами Нацполиции расследовалось 222 уголовных дела по указанным фактам.

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