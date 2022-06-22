Речь идет, в частности о военнообязанных, потерявших мужей, жен и детей.

В Верховной Раде Украине предлагают предоставлять отсрочку от мобилизации гражданам, которые потеряли близких родственников во время проведения операции Объединенных сил и действия военного положения.

На сайте парламента обнародован проект закона о внесении изменений в закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" относительно расширения перечня лиц, которые не подлежат призыву во время мобилизации (№7481).

Законопроектом предлагается установить, что военнообязанные женщины и мужчины, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, а также во время обеспечения нацбезопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации

Речь идет о таких близких родственниках как муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, баба или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра.

Как отмечается в пояснительной записке, проект закона разработан в связи с необходимостью предусмотреть положения закона, которые бы позволяли получить отсрочку лицам, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести не только во время проведения антитеррористической операции, а также во время операции Объединенных сил и во время действия военного положения.

Ранее УНИАН уже сообщал, что у Зеленского объяснили, почему Украине сейчас не нужна всеобщая мобилизация.

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