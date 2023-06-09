Депутаты обратились к ВР о необходимости принятия закона о запрете деятельности московской церкви на территории Украины.

Киевский областной совет проголосовал за решение запрета деятельности Украинской православной церкви Московского патриархата в области. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте по результатам 18-й внеочередной сессии Киевского областного совета.

Также депутаты облсовета обратились к Верховной Раде Украины относительно законодательного урегулирования запрета деятельности на территории Украины религиозных организаций УПЦ, которая имеет церковно-каноническую связь с Русской православной церковью, является ее структурным подразделением и состоит в отношениях подчинения.

Заместитель председателя Киевского областного совета Татьяна Семенова сказала, что связь этой церкви со страной-агрессором угрожает национальной безопасности, поэтому эта церковь не имеет права на существование в Украине.

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"Считаем, что на территории Украины не может действовать религиозная организация, которая фактически, контролируется страной-агрессором и поддерживает ее преступления. Киевский областной совет просит Верховную Раду Украины безотлагательно рассмотреть законопроекты о запрете деятельности УПЦ МП", - отметила она.

УПЦ МП в Украине - главное

1 декабря 2022 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правительство должен внести на рассмотрение парламента законопроект, чтобы запретить деятельность церкви, которая связана со страной-агрессором Россией - УПЦ МП.

19 января 2023 года в парламенте был зарегистрирован правительственный проект закона №8371, которым предусмотрено запрещение деятельности в Украине религиозных организаций, руководящий центр (управление) которых находится за пределами Украины в государстве, осуществляющем вооруженную агрессию против Украины.

На сегодня ряд областных советов уже приняли решение о запрете деятельности УПЦ МП в этих областях.

В частности, 26 августа 2022 года за это проголосовал Тернопольский облсовет, 22 ноября 2022 года - Львовский, 25 ноября 2022 года - Винницкий, 4 апреля 2023 года - Хмельницкий, 10 апреля - Ривненский, 11 апреля - Волынский, 27 апреля - Житомирский, 16 мая - Черновицкий, 1 июня - Закарпатский.

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