Люди сами выбираются с территории государства-агрессора или есть люди, которые связываются с Министерством по вопросам реинтеграции и это индивидуальное возвращение детишек.

Руководитель Национального информбюро Александр Смирнов рассказал, сколько украинцев удалось вызволить из российского плена.

Его слова приводит "Эспрессо".

"На сегодня возвращено из плена почти 600 человек - это около 100 гражданских и остальные военные. В отношении депортированных, то с одной стороны цифры очень страшные, с другой стороны, нет точных цифр, потому что мы не имеем доступа к территории агрессора, соответственно, есть цифры, которые сообщает сам агрессор - это более 3 млн человек принудительно депортированных на их территорию, из них около 600 тыс. детей", - сказал Смирнов.

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По его словам, возвращение людей на территорию Украины происходит очень сложно.

"Мы также собираем данные и верифицируем людей - это более 30 тыс. взрослых и почти 7300 детишек. Люди сами выбираются с территории государства-агрессора или есть люди, которые связываются с Министерством по вопросам реинтеграции и это индивидуальное возвращение детишек. Сейчас есть 53 ребенка, которых вернули", - добавил Смирнов.

Ранее была информация, что Россия принудительно депортировала более 5 тыс. украинских детей.

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