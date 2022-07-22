В списке таких детей есть как дети-сироты и лишенные родительской опеки, так и дети, депортированные с родственниками, или разлученные с родителями.

По официальным данным, в Россию депортирован 5100 украинских детей, заявки по фактам депортации продолжают поступать ежедневно.

Об этом сообщила советница-уполномоченный президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук в эфире всеукраинского телемарафона.

"Это данные Национального информационного бюро, которое работает в Украине, и именно этот орган является тем органом, куда обращаются люди, сообщая о фактах депортации или перемещения детей. Да, мы можем сказать, что сейчас получено заявок по таким фактам по депортации и перемещению 5100 детей. Эти заявки поступают и продолжают поступать ежедневно", - сказала Герасимчук.

Она призвала всех граждан, владеющих подобной информацией, сообщать в бюро.

"Это не цифра, это список конкретных детей с фамилиями-именами – возможно, список не точен в плане того, что не все данные по каждому ребенку есть, и именно поэтому эти 5100 детей и каждая следующая заявка проверяются, дополняются... И далее эти списки передаются в Международный Красный Крест, другие международные организации, которые могут помочь Украине разыскать этих детей на территории РФ или на оккупированных территориях, так называемых "ЛНР", "ДНР", - сказала уполномоченный.

По ее словам, в списке есть информация как о детях-сиротах и лишенных родительской опеки, так и детях, которые депортированы вместе с родителями или родственниками, и детях без сопровождения, разлученных с родителями.

"К сожалению, у Украины нет доступа к территории РФ или оккупированным территориям, поэтому мы обращаемся к международным организациям именно не с просьбой вернуть детей в Украину (у них нет такого мандата), но они могут осуществлять поисковые действия и промониторить состояние, условия их пребывания и обеспечение их прав", - отметила Герасимчук.

Уполномоченный по правам ребенка отметила, что на сегодня есть 46 случаев возврата детей, и среди них есть как сироты, так и дети, разлученные с родителями.

Оккупанты принудительно вывозят украинцев и заставляют их проходить через "фильтрацию"

Как сообщал УНИАН, 23 июня Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий сообщило, что планируется создание транспортного коридора из Латвии и Эстонии до Украины специально для депортированных украинцев, которым удается выбраться из России на территорию этих балтийских стран.

10 июня вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что в Украину удалось вернуть более 16 тысяч человек, которые вырвались из российских "фильтрационных лагерей".

Как сообщали в Гражданской сети ОПОРА, по приблизительным данным, через фильтрационные лагеря оккупантов прошли более 1 млн украинцев.

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