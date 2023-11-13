Глава новосозданного структурного подразделения МОУ - Агентства ресурсного обеспечения армии Арсен Жумадилов объявил об изменениях в процессах организации питания военных.

Во исполнение требований НАТО, с марта 2017 года в Украине было начато внедрение реформы питания ВСУ. Среди прочего она предусматривала имплементацию системы питания военных по каталогу, который включает в себя более 400 позиций продукции. Об успешности указанной реформы Минобороны неоднократно отчитывалось публично, но сейчас в оборонном ведомстве хотят от нее отказаться. Соответствующая инициатива принадлежит главе новосозданного структурного подразделения МОУ - Агентства ресурсного обеспечения армии - Арсену Жумадилову.

Так, Жумадилов объявил об изменениях в процессах организации питания военных. В частности, его инициатива заключается в возвращении к "старой" системе питания армии, когда для ВСУ закупались определенные продукты отдельно, услуги по их доставке отдельно, а также приготовление пищи с помощью фирм аутсорсеров — тоже отдельно.

Комментируя указанную инициативу, Жумадилов сообщил, что товарная и сервисная составляющая организация питания в армии будет разделена.

Видео дня

"Сервисная будет заключаться в том, чтобы формировать партии и развозить их по местам доставки, а товарная составляющая - закупать продукцию питания для нужд армии", — сказал он.

Отказ от каталога и комплексного подхода к организации питания ВСУ в пользу закупок отдельных видов продуктов и возвращения старой модели "аутсорсеров" в МОУ обосновывают стремлением к "прозрачности" и к снижению коррупционных рисков. Хотя, что так, что так закупки проходят через Prozorro и являются публичными.

Напомним, реформа питания ВСУ по стандартам НАТО и внедрение каталога, была успешно завершена в 2020 году. Появление каталогов позволило расширить рацион военных, гарантировать им свежую пищу и исключило потребность в "аутсорсерах", на привлечении которых часто процветали коррупционные схемы.

"В Вооруженных Силах увеличен рацион питания с 32 позиций до 406. В частности добавлены свежие овощи и фрукты, и такие позиции как кофе", — отчитывались в МОУ о реформе.

По словам Дианы Петрени, которая курировала процесс модернизации питания ВСУ в 2015-2019 годах, "зарубить" указанную реформу НАТО в Украине различные чиновники пытались неоднократно. Среди них был, например, и бывший Главком ВСУ Руслан Хомчак. Противодействие оказывали как раз в интересах упомянутых выше "аутсорсеров", которых тогда таки убрали, а сейчас планируют снова вернуть — в виде "сервисной составляющей".

Добавим, что Арсен Жумадилова был назначен на должность руководителя Агентством ресурсного обеспечения армии МОУ предыдущим министром обороны Алексеем Резниковым.

Новый министр обороны Рустем Умеров не стал менять кадры, и Жумадилов недавно возглавил ГП "Государственный оператор тыла".