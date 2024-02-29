Нарушения в военных частях составили более 180 млн грн.

Аудиторы Министерства обороны Украины установили, что отдельным военнослужащим безосновательно выплачивали дополнительное денежное вознаграждение.

В пресс-службе Минобороны отметили, что фактически ряд военнослужащих находились в пунктах постоянной дислокации и выполняли функциональные обязанности, не связанные с ведением боевых действий, но получали боевые доплаты.

"Речь идет о фактах выявления соответствующих приказов в воинских частях Киевской, Житомирской, Хмельницкой и Полтавской областей. Всего таких нарушений установлено на общую сумму 186,6 миллиона гривен", - говорится в сообщении.

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По решению министра обороны, все материалы аудитов переданы в правоохранительные органы для установления степени вины должностных лиц и возмещения нанесенного государству ущерба.

Выплаты в ВСУ - последние новости

Группа народных депутатов зарегистрировала в Верховной Раде законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно мотивации военной службы".

Законопроектом предлагается выплачивать бойцам деньги за захват российской техники:

за танк - 200-370 тысяч гривен;

САУ/РСЗО - 200-370 тысяч;

БМД, БТР, БМП, командно-штабную машину, артиллерийскую систему - 30-100 тысяч;

другие броне или грузовые автомобили - 10-30 тысяч;

ЗРК - 200-370 тысяч;

радиолокационные системы средств ПВО - 200-370 тысяч;

средство контрбатарейной борьбы - 30-150 тысяч;

средство РЭБ - 30-150 тысяч;

БПЛА разведывательного типа или ударного типа - 30-100 тысяч;

крылатую и баллистическую ракету - 100 тысяч;

военный самолет - 500 тысяч;

военный вертолет - 300 тысяч;

комплекс дальнего визуального наблюдения - 30 тысяч;

военный корабль - 300-500 тысяч;

средства РЭР - 30-100 тысяч.

Согласно документу, выплаты смогут получать не только военнослужащие, но и спецназовцы. Вознаграждение будут распределять между теми, кто участвовал в выявлении, уничтожении или захвате техники.

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