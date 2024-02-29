Аудиторы Министерства обороны Украины установили, что отдельным военнослужащим безосновательно выплачивали дополнительное денежное вознаграждение.
В пресс-службе Минобороны отметили, что фактически ряд военнослужащих находились в пунктах постоянной дислокации и выполняли функциональные обязанности, не связанные с ведением боевых действий, но получали боевые доплаты.
"Речь идет о фактах выявления соответствующих приказов в воинских частях Киевской, Житомирской, Хмельницкой и Полтавской областей. Всего таких нарушений установлено на общую сумму 186,6 миллиона гривен", - говорится в сообщении.
По решению министра обороны, все материалы аудитов переданы в правоохранительные органы для установления степени вины должностных лиц и возмещения нанесенного государству ущерба.
Выплаты в ВСУ - последние новости
Группа народных депутатов зарегистрировала в Верховной Раде законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно мотивации военной службы".
Законопроектом предлагается выплачивать бойцам деньги за захват российской техники:
- за танк - 200-370 тысяч гривен;
- САУ/РСЗО - 200-370 тысяч;
- БМД, БТР, БМП, командно-штабную машину, артиллерийскую систему - 30-100 тысяч;
- другие броне или грузовые автомобили - 10-30 тысяч;
- ЗРК - 200-370 тысяч;
- радиолокационные системы средств ПВО - 200-370 тысяч;
- средство контрбатарейной борьбы - 30-150 тысяч;
- средство РЭБ - 30-150 тысяч;
- БПЛА разведывательного типа или ударного типа - 30-100 тысяч;
- крылатую и баллистическую ракету - 100 тысяч;
- военный самолет - 500 тысяч;
- военный вертолет - 300 тысяч;
- комплекс дальнего визуального наблюдения - 30 тысяч;
- военный корабль - 300-500 тысяч;
- средства РЭР - 30-100 тысяч.
Согласно документу, выплаты смогут получать не только военнослужащие, но и спецназовцы. Вознаграждение будут распределять между теми, кто участвовал в выявлении, уничтожении или захвате техники.