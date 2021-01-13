Индекс счастья украинцев упал на 19%.

В Украине индекс счастья упал на 19% и составляет 14%.

Об этом свидетельствуют данные ежегодного опроса, проведенного фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии в начале декабря 2020 года.

"Несмотря на экономический пессимизм..., более половины (54%) респондентов стран, где проводилось исследование, ответили, что считают себя счастливыми, лишь примерно один из десяти (14%) говорит, что он несчастлив. Чуть больше четвертой части опрошенных (31%) считают себя ни счастливыми, ни несчастными. То есть соответствующий средний индекс составляет 40%", - отмечают социологи.

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Однако в Украине средний индекс счастья несколько ниже, чем в мире в целом. Кроме того, Украина демонстрирует резкое падение по сравнению с прошлым годом: в 2019 - 33%, в 2020 году - 14%.

Впрочем, социологи подчеркивают, что этот индекс все же выше, чем в 2018 году (тогда он составлял 8%).

Примечательно, что количество счастливых (49%) все же больше количества несчастных (35%), а количество счастливых за год практически не изменилось, ведь падение индекса счастья произошло из-за роста количества несчастных.

*** Международный опрос конечного года Gallup International (EoY) – это ежегодная традиция, основанная и разработана под председательством доктора Джорджа Галлапа в 1977 году. В этом году оно было проведено в 41 стране мира.

Как проводился опрос

В Украине исследование проведено фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии в начале декабря 2020 года методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины, кроме оккупированных АР Крым и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведено тысячу интервью. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает 3,5%.

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Автор: Антонина Доломанжи