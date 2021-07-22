Ограничения будут действовать более двух месяцев.

Украина ограничит движение транспорта на границе с Венгрией. В пункте пропуска "Чоп" в Закарпатской области приступили к ремонту моста через реку Тиса.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Ограничения будут действовать с 22 июля по 29 сентября и коснутся полос для грузовиков в Украину и из Украины на украинской стороне моста.

Пограничники отметили, что движение грузовиков, легковушек, автобусов и микроавтобусов будет осуществляться реверсно по центру моста в порядке очереди.

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Ремонт моста проведут в соответствии с договоренностями между странами.

Отношения Украины и Венгрии

Отношения Украины и Венгрии после принятия осенью 2017 года Верховной Радой нового закона об образовании.

Венгрия блокирует проведение заседаний Комиссии Украина-НАТО, заявляя о якобы нарушении прав венгров, живущих в Украине, из-за положения закона, которым определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.

В Киеве 24 февраля состоялось учредительное заседание украинско-венгерской межведомственной рабочей группы по вопросам образования. Участники заседания достигли взаимопонимания относительно общих намерений обеспечить качественные условия для получения школьного образования украинцами венгерского происхождения на Закарпатье.

25 февраля министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Венгрия готова обсудить с Украиной воплощение положений образовательного закона с учетом интересов венгерского меньшинства.

22 июля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и его венгерский коллега Петер Сийярто подписали Соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Венгрии о взаимном признании документов об образовании и ученых степенях.

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Автор: Анастасия Горбачева