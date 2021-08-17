Спасатели прибыли в киевский аэропорт "Жуляны", их встречали аплодисментами.

Отряд из сотни украинских спасателей, который при поддержке группы "Метинвест" уехал в Грецию помогать тушить масштабные лесные пожары, в понедельник, 16 августа, вернулся домой с победой. Пожарные за время своего пребывания там спасли два населенных пункта - Спатари и Метохи. В киевском аэропорту "Жуляны" спасателей встречали аплодисментами, словами благодарности и поздравлениями. О том, как это происходило, читайте в фоторепортаже УНИАН.

В начале августа из-за рекордной за последние десятилетия жары в Греции вспыхнули масштабные лесные пожары, которые стали прямой угрозой не только историческому наследию человечества, но и жизни тысяч людей. Чтобы справиться со стихией, Греция попросила помощи у многих стран. Среди прочих, откликнулась и Украина.

Украинское правительство 5 августа приняло решение отправить для тушения пожаров в Греции группу спасателей Государственной службы по чрезвычайным ситуациям из десяти областей страны. Менее чем через сутки после получения команды отряд украинских пожарных отправился на помощь в Элладу.

Перелет спасателей стал возможен благодаря украинской промышленной компании "Метинвест", которая оперативно включилась в процесс и оплатила рейс в обе стороны.

Украинские пожарные в течение десяти дней с утра до вечера боролись с масштабными пожарами в условиях сложной местности. И за это время им удалось спасти от разрушения два населенных пункта - Спатари и Метохи, а также ликвидировать отдельные очаги пожара по фронту более 19 тыс. метров, глубиной до 60 метров, а также низовой пожар на площади 1,7 га и верховой площадью 350 квадратных метров.

Кроме того, наши ребята спасли от уничтожения огнем 27 жилых домов, церковь, 33 хозпостройки, зернохранилище, приют для собак, 54 улья и стадо овец, а также 23 гектара оливкового и фигового сада.

Успешно выполнив сложнейшие задания, спасатели вернулись на Родину, приземлившись в киевском аэропорту "Жуляны" 16 августа. Пожарных аплодисментами и цветами встретили родные и близкие.

На мероприятии присутствовали министр внутренних дел Денис Монастырский и председатель ГСЧС Николай Чечеткин. Они поблагодарили спасателей за ликвидацию пожаров в Греции и выразили надежду, что приобретенный опыт пригодится во время службы нашей стране.

После официальной части удалось напрямую пообщаться с украинскими героями и узнать от них драматические детали поездки.

На вопрос о том, как это преодолевать пожар в средиземноморских сухих лесах при температуре воздуха выше 40 градусов, спасатель Александр Русин честно ответил, что действительно было очень трудно работать, поскольку местность - горная, а потому были постоянные перепады высоты с пятидесяти до ста метров.

"К тому же, необходимо было с собой носить багаж, который включал воду, еду и другие необходимые вещи для работы, совокупный вес которых достигал тридцати килограммов", - сообщил Русин.

По его словам, рабочий день спасателей в Греции начинался с утра и длился до позднего вечера.

"Все зависело от сложности местности и масштабности пожара на отрезке. Нам ежедневно давали конкретный участок, на котором мы должны были бороться с пожарами. И мы старались не покидать местность до тех пор, пока полностью не ликвидируем пожар на участке", - поделился огнеборец.

Александр рассказал, что для того, чтобы определить, кто должен был поехать помогать Греции бороться с лесными пожарами, проходил серьезный внутренний отбор. Самым главным критерием было наличие необходимого опыта по ликвидации подобной сложности пожаров минимум 5-6 лет. Также необходимо было иметь загранпаспорт и быть вакцинированным.

"Когда мы приехали в Грецию и увидели объем работы, который необходимо выполнить, у нас не было никакого страха или колебаний. На моей практике были ситуации и похуже. Мы поняли, что нам необходимо сплотиться и выполнить все качественно и быстро", - добавил Русин.

Огнеборец Владимир Дудка рассказал, что для него процесс ликвидации лесных пожаров в Греции - это был пример привычной ежедневной работы.

"Выполнение подобных задач за время своей работы я довел уже до автоматизма. Конечно, условия были сложные, но для этого мы ежедневно тренируемся и совершенствуем свои навыки", - сказал Дудка.

Жена спасателя Ирина Дудка рассказала, что ей не было страшно отправлять мужа ликвидировать пожар в другую страну, потому что она не сомневалась в его профессионализме и опыте.

"Мне не было страшно отпускать мужа на борьбу с пожаром. Я уверена в его профессионализме и опыте. Было страшно за событие, которое произошло в Греции... Хотя, могу признаться, что немного страшно стало, когда их только начали срочно собирать, и тогда я еще до конца не понимала, с какой целью и сколько дней это продлится", - рассказала жена огнеборца.

"За время пребывания мужа в Греции я звонила ему, как только у него была связь. Как правило, мне удавалось дозвониться до него дважды - один раз утром, когда они только шли на задание, и один раз вечером, когда они возвращались с участка", - добавила она.

Спасатель Илья Голубев поделился своим самым большим переживанием во время поездки в Грецию. Для него это были не сложность горных средиземноморских лесов или температура воздуха, которая из-за пожара достигала почти пятидесяти градусов. Он очень скучал по своему маленькому ребенку и жене.

"Самым сложным во время ликвидации лесных пожаров в Греции было не видеть семью, свою маленькую дочку и любимую жену долгих десять дней. Со всем остальным больших проблем не было. У нас были хорошие условия проживания, нас хорошо кормили и в случае необходимости оказывали оперативную медицинскую помощь, но, к счастью, существенных травм или ранений не было ни у одного члена команды", - поделился переживаниями огнеборец.

Информацию о том, что во время ликвидации пожаров ни один украинский спасатель не пострадал, подтвердила и врач Евгения Менжулина, которая поехала с огнеборцами в Греции оказывать медицинскую помощь.

"Моя работа, как и любого врачебного работника, заключалась в том, чтобы управлять здоровьем личного состава. Это отслеживать случаи ожогов или травм, и координация работы, если, например, нашему спасателю необходима была какая-то помощь. Также это работа с местным населением, которому потребовалась медицинская помощь. За время выполнения задач в Греции все спасатели вернулись живыми и здоровыми", - отметила Менжулина.

Пример оперативной реакции украинского правительства при поддержке одной из крупнейших компаний страны "Метинвест" на угрожающую ситуацию для жизни тысяч людей, включая туристов, и всемирного культурного наследия в колыбели мировой демократии Греции лишний раз доказывает, что для эффективной работы государства во всех сферах нашей жизни и повышения имиджа страны за рубежом необходимо слаженное сотрудничество власти и социально ответственного бизнеса.

Автор: Иван Бойко