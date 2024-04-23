Причиной стало то, что пара состоит в гражданском браке, а мужчина официально не записан как отец.

В Полтавской области суд признал виновным отца семерых несовершеннолетних детей в уклонении от мобилизации. Ему дали три года лишения свободы, которое заменили на два года испытательного срока.

Как указывается в материалах дела в судебном реестре, в середине января обвиняемый прошел военно-врачебную комиссию, которая признала его годным к службе. После этого мужчина получил "боевую" повестку, но проигнорировал ее.

В суде военнообязанный признал вину, но уточнил, что имеет на иждивении семеро несовершеннолетних детей. Самому старшему ребенку - 14 лет, самому младшему - 2 года.

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"Утверждал, что кроме него, им некому помогать, он не может оставить их одних. Он единственный в семье, кто работает. Сообщил, что работает уже два года на сельскохозяйственных работах, помогает выращивать овощи. Также сообщил, что официально не записан как отец детей, так как брак с женой не регистрировали. ....Обвиняемый пояснил, что дети записаны на фамилию матери, поскольку он с ней не состоит в зарегистрированном браке, и это влияет на социальные выплаты на детей. Согласно справкам о регистрации места жительства... место жительства всех детей зарегистрировано по тому же адресу, по которому фактически проживает обвиняемый", - говорится в материалах дела.

Женщина также подтвердила, что дети у них общие, а брачные отношения не оформляли, потому что "не думали, что это имеет какое-то значение". По ее словам, муж участвует в их воспитании, обеспечивает и содержит, постоянно ей помогает.

Несмотря на это, суд заявил, что обвиняемый не имеет права на отсрочку от мобилизации как отец, на содержании которого находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет, поскольку его отцовство не доказано соответствующим законным образом.

После вынесения приговора на мужчину наложили ряд обязанностей. Он должен сообщать уполномоченный орган по вопросам пробации об изменении места жительства, работы или учебы; периодически являться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации; не выезжать за пределы Украины без согласования с уполномоченным органом по вопросам пробации.

Новости о мобилизации

УНИАН сообщал, что в Черновицкой области местные совершили массовое нападение на работников ТЦК и СП. Один из работников ТЦК открыл огонь.

В то же время в Ужгороде женщины избили военкома, чтобы спасти мужчину от мобилизации.

На Волыни разоблачили уклониста, который стал "опекуном", чтобы уехать за границу.

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