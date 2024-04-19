В Ужгороде женщины набросились на представителей территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), чтобы спасти мужчину от мобилизации. Об этом сообщают региональные соцсети и публикуют соответствующее видео.

На кадрах видно, как женщины защищают мужчину, мотивируя это тем, что сотрудники ТЦК и СП "не имеют такого права". При этом мужчина начал вести себя агрессивно и оскорблять военных.

Впоследствии в Закарпатском ТЦК и СП отметили, что военкомы предложили военнообязанному, который не состоит на учете, поехать с ними и обновить данные в военкомате, "что является нарушением правил воинского учета".

"Ему было предложено проехать в территориальный центр комплектования и социальной поддержки и обновить свои данные, после чего он начал вести себя неадекватно. Гражданина и военнослужащих окружила толпа агрессивных людей, начали толкать и оскорблять военных. ... Напоминаем, что в стране продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Конституционной обязанностью каждого гражданина является защита Отечества, независимости и территориальной целостности Украины. И призываем вовремя обновлять свои военно-учетные данные и не уклоняться от служения Родине", - говорится в сообщении.

Мобилизация в Украине - последние новости

Вскоре в Украине заработает новый закон о мобилизации. Он, в частности, предусматривает ряд новых ограничений для военнообязанных, а также компенсации для военнослужащих.

Среди прочего, документом предусмотрены изменения в воинский учет, новые наказания за уклонение от призыва, отмена срочной службы и отсрочка от мобилизации.

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