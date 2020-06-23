Адаптивный карантин: в Минобразования рассказали, на когда планируют начало нового учебного года

По словам и.о. министра, основная задача – это сохранение здоровья участников образовательного процесса.

Дата начала нового учебного года в школах зависит от эпидемиологической ситуации в Украине, но предварительно это 1 сентября.

Об этом рассказала и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий, пишет "РБК-Украина".

Она пояснила, что решения об открытии школ с 1 сентября либо продолжении обучения в режиме онлайн в Кабмине сейчас нет.

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"Пока что адаптивный карантин продлен до 31 июля. Как будет развиваться эпидемическая ситуация, трудно судить. Бесспорно, я за то, чтобы дети вернулись в школу. Но чтобы условия обучения в школе были безопасными. Поэтому сейчас мы готовимся к проведению ВНО и вступительной кампании. Наша основная задача – это сохранение здоровья участников образовательного процесса", - пояснила чиновница.

Мандзий также объяснила свои предыдущие слова относительно онлайн-школы в новом учебном году.

"Я хочу немного опровергнуть фейк. В комментарии одному из телеканалов я сказала о том, что обучение уже будет с использованием тех инструментов и технологий, которыми овладели учителя. Но это не означает, что с 1 сентября мы перейдем на дистанционное обучение. Живого общения никто не отменял. В том и суть школы", - сказала Мандзий.

"До конца июня совместно с Минздравом готовим дополнительные протоколы, которые будут определять меры безопасности в учреждениях образования к возвращению детей с 1 сентября. Я уверена, что новый учебный год для учащихся школ начнется с 1 сентября. Для студентов первого курса с 17 сентября. Мы предусмотрели корректирующее обучение в следующем году, чтобы каждый учитель понял, как освоили материал его ученики", - добавила она.

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По ее словам, за время карантина МОН не получало сигналов о сокращении либо урезании зарплат учителям.

" Все учителя должны были получить полностью заработную плату. В отдельных случаях была информация о несколько ином подходе к оплате труда воспитателей дошкольного образования. Но по школе таких обращений не было", - уточнила и.о. министра.

Как сообщал УНИАН, накануне Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям позволила провести внешнее независимое оценивание в Украине с 25 июня до 17 июля.

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