Эпидемиологическая комиссия разрешила проводить ВНО: названы даты и условия
Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям позволила провести внешнее независимое оценивание в Украине с 25 июня до 17 июля.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий во время брифинга.
"Сегодня комиссия ТЭБ и ЧС позволила проводить ВНО с 25 июня по 17 июля. Это означает, что вступительная кампания в вузы начнется 1 августа", - сказала она.
По словам Мандзий, поступающие временно оккупированных территорий с 9 июня могут обращаться в образовательные центры Крым - Украина и Донбасс - Украина для поступления по упрощенной процедуре без прохождения ВНО.
"Нам важно, чтобы молодежь с оккупированных территорий училась вузах Украины, о которых мечтала", - добавила она.
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Отмечается, что во время внешнего независимого оценивания будут соблюдены следующие меры безопасности:
- Допуск к тестированию будет происходить согласно с рекомендациями Главного санврача (температура тела не выше 37,2 С, отсутствие признаков респираторных заболеваний, наличие маски или респиратора).
- Госпотребслужба будет контролировать требования к пунктам тестирования (расстояние между участниками не менее 1,2 м, масочный режим, наличие антисептиков, дезинфекция помещений, организована утилизация использованных масок и тому подобное),
- Будут действовать меры для избежания скоплений людей (больше времени для входа, промежутки времени для входа разных участников, правильная организация очередей с дистанцией).
- Будет действовать сопровождение медиков и Национальной полиции.
- Будут привлечены инструкторы из групп риска.
Кроме того, пункты проведения будут обеспечены необходимыми средствами защиты, а именно:
- медицинскими масками для участников, инструкторов и медиков,
- бесконтактными термометрами (пирометрами),
- дезинфицирующими средствами для рук,
- дезинфицирующими средствами для обработки поверхностей,
- изоляционными медицинскими халатами и защитными щитками для медиков.
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