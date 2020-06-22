Эпидемиологическая комиссия разрешила проводить ВНО: названы даты и условия

Вступительная кампания в вузы начнется 1 августа.

Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям позволила провести внешнее независимое оценивание в Украине с 25 июня до 17 июля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий во время брифинга.

"Сегодня комиссия ТЭБ и ЧС позволила проводить ВНО с 25 июня по 17 июля. Это означает, что вступительная кампания в вузы начнется 1 августа", - сказала она.

По словам Мандзий, поступающие временно оккупированных территорий с 9 июня могут обращаться в образовательные центры Крым - Украина и Донбасс - Украина для поступления по упрощенной процедуре без прохождения ВНО.

"Нам важно, чтобы молодежь с оккупированных территорий училась вузах Украины, о которых мечтала", - добавила она.

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Отмечается, что во время внешнего независимого оценивания будут соблюдены следующие меры безопасности:

Допуск к тестированию будет происходить согласно с рекомендациями Главного санврача (температура тела не выше 37,2 С, отсутствие признаков респираторных заболеваний, наличие маски или респиратора).

Госпотребслужба будет контролировать требования к пунктам тестирования (расстояние между участниками не менее 1,2 м, масочный режим, наличие антисептиков, дезинфекция помещений, организована утилизация использованных масок и тому подобное),

Будут действовать меры для избежания скоплений людей (больше времени для входа, промежутки времени для входа разных участников, правильная организация очередей с дистанцией).

Будет действовать сопровождение медиков и Национальной полиции.

Будут привлечены инструкторы из групп риска.

Кроме того, пункты проведения будут обеспечены необходимыми средствами защиты, а именно:

медицинскими масками для участников, инструкторов и медиков,

бесконтактными термометрами (пирометрами),

дезинфицирующими средствами для рук,

дезинфицирующими средствами для обработки поверхностей,

изоляционными медицинскими халатами и защитными щитками для медиков.

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