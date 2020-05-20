СМИ назвали имя подозреваемого в организации убийства Окуевой

Амина Окуева погибла в результате покушения в 2017 году, ее муж получил ранения.

В организации убийства добровольца Амины Окуевой подозревается выходец из Чечни Салах Хумаидов. Ему заочно объявили подозрение.

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Об этом со ссылкой на источник в полиции сообщает «РБК-Украина». Утверждается, что подозреваемый объявлен в розыск.

"Салаху Хумаидову вчера заочно объявлено о подозрении в убийстве Окуевой", - отметил собеседник журналистов.

Накануне стало известно, что прокуратура сообщила о подозрении организатору заказного убийства добровольца Амины Окуевой и покушения на убийство ее мужа Адама Осмаева.

Справка УНИАН. 1 июня 2017 года в Киеве было совершено нападение на супружескую пару добровольцев Осмаева и Амину Окуеву. Тогда нападающий тяжело ранил Осмаева. По данным полиции, нападавшим оказался агент российских спецслужб, который был легализован и легендирован в Украине в феврале 2016 года под именем Александр Дакар. Он был задержан.

30 октября 2017 года неизвестные обстреляли автомобиль супругов Окуевой и Осмаева на железнодорожном переезде в Киевской области. Окуева погибла, ее муж получил ранения. 12 января 2020 года правоохранители заявили о задержании исполнителей нападения, среди которых был Игорь Редькин. Он содержится под стражей.

14 апреля 2020 года контрразведчики СБУ задержали генерал-майора Шайтанова, который является одним из бывших руководителей Центра спецопераций «А» СБУ, находился на агентурной связи под псевдоним «Бобыль» у полковника ФСБ Игоря Егорова и причастен к нападению на украинских добровольцев.