Организатору убийства Окуевой сообщили о подозрении

1 июня 2017 года в Киеве было совершено нападение на супружескую пару добровольцев Осмаева и Амину Окуеву.

Прокуратура сообщила о подозрении организатору заказного убийства добровольца Амины Окуевой и покушения на убийство Адама Осмаева.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Подозреваемым является уроженец российской Чечне. В Украине мужчина подыскивал исполнителей убийства Окуевой и Осмаева. В январе его задержали.

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Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Главного управления Нацполиции в Киевской области.

Следственные действия продолжаются, проводятся мероприятия по задержанию всех лиц, причастных к совершению преступления.

Справка УНИАН. 1 июня 2017 года в Киеве было совершено нападение на супружескую пару добровольцев Осмаева и Амину Окуеву. Тогда нападающий тяжело ранил Осмаева. По данным полиции, нападавшим оказался агент российских спецслужб, который был легализован и легендирован в Украине в феврале 2016 года под именем Александр Дакар. Он был задержан.

Кроме того, 30 октября 2017 года неизвестные обстреляли автомобиль супругов Окуевой и Осмаева на железнодорожном переезде в Киевской области. Окуева погибла, ее муж получил ранения.

12 января 2020 года правоохранители заявили о задержании исполнителей нападения, среди которых был Игорь Редькин. Он содержится под стражей.

14 апреля 2020 года контрразведчики СБУ задержали генерал-майора Шайтанова, который является одним из бывших руководителей Центра спецопераций «А» СБУ, находился на агентурной связи под псевдоним «Бобыль» у полковника ФСБ Игоря Егорова и причастен к нападению на украинских добровольцев.