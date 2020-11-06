Во Львове коммунальные службы уничтожили мурал, посвященный херсонской активистке Екатерине Гандзюк.
Об этом в Facebook сообщила активистка Мелания Подоляк. Она также выложила видео, на котором видно, как коммунальщики лопатами соскребают изображение со стены.
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Активисты создали мурал к годовщине гибели Гандзюк на стене улицы Максима Кривоноса, возле здания одного из корпусов Львовского государственного университета внутренних дел. К нему приходили люди, чтобы почтить память активистки. Они несли цветы и свечи и подобные акции проходили и в других крупных городах Украины.
Однако коммунальные службы Львова решили уничтожили мурал. На вопрос, зачем они это делают, они ответили, что для благоустройства города.
"Скажите, вы дома у себя на заборе разрешите делать такое? Это забор государственного учреждения, где должен быть, соответственно, какой-то цвет. Это благоустройство города", - сказал один из коммунальщиков.
Дело Гандзюк: что известно
- Гандзюк умерла в киевской больнице 4 ноября 2018 года. За три месяца до этого в Херсоне неизвестный плеснул ей в лицо серной кислотой, она получила химические ожоги более 30% тела.
- 6 июня 2019 года были осуждены пять исполнителей преступления.
- Также по делу об убийстве Гандзюк фигурируют ранее судимый гражданин Левин (Москаленко), председатель Херсонского облсовета Мангер и бывший помощник народного депутата от «БПП» Николая Паламарчука Игорь Павловский.
- Кроме того, общественные активисты считают, что к убийству Гандзюк причастны бывший председатель Херсонской облгосадминистрации Андрей Гордеев и экс-заместитель председателя ОГА Евгений Рищук.
- В январе в Бургасе (Болгария) правоохранители задержали Левина, находившегося в международном розыске. 16 марта Левина экстрадировали в Украину.
- 27 апреля в Офисе генпрокурора сообщили о завершении расследования по делу и об установлении конечного заказчика этого преступления - Мангера, который по предварительному сговору с Левиным организовал нанесение тяжких телесных повреждений Гандзюк, которые привели к ее смерти.
- 28 августа состоялось первое заседание по рассмотрению дела против Мангера и Левина по существу. По решению суда они находятся под стражей до 18 октября.
- 16 сентября Павловский попросил суд утвердить соглашение о признании виновности и заявил, что готов давать показания.
- 1 октября на суде Павловский заявил, что Мангер и Левин заказали нападение на общественную активистку. Он рассказал, что Мангер неоднократно угрожал ему и его дочери, из-за чего он не мог дать эти показания ранее.
- 16 октября Приморский районный суд Одессы вынес приговор свидетелю по делу против организаторов и заказчиков нападения на активистку Екатерину Гандзюк, бывшему помощнику народного депутата Игорю Павловскому.
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