Активисты создали мурал к годовщине гибели Гандзюк на стене улицы Максима Кривоноса, возле здания одного из корпусов Львовского государственного университета внутренних дел.

Во Львове коммунальные службы уничтожили мурал, посвященный херсонской активистке Екатерине Гандзюк.

Об этом в Facebook сообщила активистка Мелания Подоляк. Она также выложила видео, на котором видно, как коммунальщики лопатами соскребают изображение со стены.

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Активисты создали мурал к годовщине гибели Гандзюк на стене улицы Максима Кривоноса, возле здания одного из корпусов Львовского государственного университета внутренних дел. К нему приходили люди, чтобы почтить память активистки. Они несли цветы и свечи и подобные акции проходили и в других крупных городах Украины.

Однако коммунальные службы Львова решили уничтожили мурал. На вопрос, зачем они это делают, они ответили, что для благоустройства города.

"Скажите, вы дома у себя на заборе разрешите делать такое? Это забор государственного учреждения, где должен быть, соответственно, какой-то цвет. Это благоустройство города", - сказал один из коммунальщиков.

Дело Гандзюк: что известно

Гандзюк умерла в киевской больнице 4 ноября 2018 года. За три месяца до этого в Херсоне неизвестный плеснул ей в лицо серной кислотой, она получила химические ожоги более 30% тела.

6 июня 2019 года были осуждены пять исполнителей преступления.

Также по делу об убийстве Гандзюк фигурируют ранее судимый гражданин Левин (Москаленко), председатель Херсонского облсовета Мангер и бывший помощник народного депутата от «БПП» Николая Паламарчука Игорь Павловский.

Кроме того, общественные активисты считают, что к убийству Гандзюк причастны бывший председатель Херсонской облгосадминистрации Андрей Гордеев и экс-заместитель председателя ОГА Евгений Рищук.

В январе в Бургасе (Болгария) правоохранители задержали Левина, находившегося в международном розыске. 16 марта Левина экстрадировали в Украину.

27 апреля в Офисе генпрокурора сообщили о завершении расследования по делу и об установлении конечного заказчика этого преступления - Мангера, который по предварительному сговору с Левиным организовал нанесение тяжких телесных повреждений Гандзюк, которые привели к ее смерти.

28 августа состоялось первое заседание по рассмотрению дела против Мангера и Левина по существу. По решению суда они находятся под стражей до 18 октября.

16 сентября Павловский попросил суд утвердить соглашение о признании виновности и заявил, что готов давать показания.

1 октября на суде Павловский заявил, что Мангер и Левин заказали нападение на общественную активистку. Он рассказал, что Мангер неоднократно угрожал ему и его дочери, из-за чего он не мог дать эти показания ранее.

16 октября Приморский районный суд Одессы вынес приговор свидетелю по делу против организаторов и заказчиков нападения на активистку Екатерину Гандзюк, бывшему помощнику народного депутата Игорю Павловскому.

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Автор: Денис Прядко