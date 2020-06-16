Суд по изменению меры пресечения Мангеру должен состояться сегодня - адвокат

Заседание будет закрытым на основании неразглашения данных о диагнозе и состоянии здоровья подозреваемого.

Печерский районный суд Киева сегодня должен рассмотреть ходатайство об избрании меры пресечения председателю Херсонского облсовета Владиславу Мангеру, подозреваемому в заказе и организации нападения на общественную активистку Екатерину Гандзюк.

Об этом сообщила адвокат потерпевших по делу Евгения Закревская.

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"Суд по изменению меры пресечения Мангеру должен состояться еще сегодня. Однако он будет в закрытом режиме. Основание - неразглашение данных о состоянии здоровья подозреваемого и диагнозе", - сказала она.

По словам Закревской, на заседание также не пускают адвокатов потерпевших - отца и мужа Гандзюк, поскольку судья не считает их сторонами процесса в вопросах меры пресечения.

Сегодня около 7 часов утра во исполнение постановления следственного судьи Печерского райсуда Киева сотрудники СБУ задержали Мангера, чтобы доставить его в суд для избрания меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Как сообщал УНИАН, Гандзюк умерла в киевской больнице 4 ноября 2018 года. За три месяца до этого в Херсоне неизвестный плеснул ей в лицо серной кислотой, она получила химические ожоги более 30% тела.

6 июня 2019 года исполнители преступления были осуждены. Организатор выполнения покушения на убийство - Сергей Торбин приговорен к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы. Исполнитель преступления Никита Грабчук получил 6 лет тюрьмы. Обвиняемые в пособничестве Владимир Васянович и Виктор Горбунов приговорены к 4 и 3 годам лишения свободы соответственно, соучастник преступления Вячеслав Вишневский получил 4 года заключения.

Также в деле об убийстве Гандзюк фигурируют ранее судимый гражданин Алексей Левин (Москаленко), председатель Херсонского облсовета Мангер и Игорь Павловский - бывший помощник народного депутата от «БПП» Николая Паламарчука.

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25 марта Шевченковский райсуд Киева продлил сроки досудебного следствия по делу Гандзюк до 29 июля.

12 июня Мангер не явился на заседание Печерского райсуда Киева для рассмотрения вопроса об изменении меры пресечения.

14 июня в Херсон прибыл следователь, чтобы исполнить решение суда о приводе, но адвокаты предоставили справку, что Мангер находится в реанимации и нетранспортабельный. При этом ни следователя, ни эксперта в больницу не пустили.

15 июня Печерский райсуд дал разрешение на задержание Мангера для привода его на заседание. Независимый эксперт-врач, которого привлекли прокуроры, сделал вывод, что Мангера можно транспортировать в Киев в присутствии врача и состояние его здоровья позволяет ему эту поездку.

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