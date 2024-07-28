По словам женщины, в поведении парня накануне преступления ничего подозрительного не было.

Накануне убийства языковеда и экс-нардепа Ирины Фарион подозреваемый Вячеслав Зинченко вел себя как обычно. Родители не увидели никаких подозрительных изменений в его поведении.

Об этом сообщила его мать Елена Зинченко в интервью "Информатору". По словам женщины, разговоры с сыном накануне резонансного убийства касались будущего сына. У него были мечты и планы.

"Он планировал дальше развиваться, совершенствоваться... Потому что я его спрашивала, что мы дальше будем делать. Он сказал, что 10 августа он пойдет на курсы водителей. То есть у нас происходили обычные разговоры. Ничего я не заметила. То есть он говорил, что нужны будут деньги на это... Чтобы я с папой говорила", - отметила мать Зинченко. Видео дня

Кроме того, Елена рассказала, что в семье не было проблем из-за языка общения, а Вячеслав знал украинский даже лучше и нередко исправлял ошибки мамы в разговоре.

"В Днепр мы приехали в один день. Только он раньше, потому что он с поезда. Я немного позже, потому что ехала автобусом. И все как обычно. Принял душ, поел. Потом там тренировка. То есть ничего подозрительного не было", - сказала женщина.

Елена также рассказала, что Вячеслав звонил ей из Львова почти каждый день.

"Он рассказывал, что у него все хорошо. Я спрашивала, как он, что там. Он отвечал, что все хорошо", - отметила женщина.

Убийство Ирины Фарион - детали

19 июля во Львове стреляли в языковеда и общественного деятеля Ирину Фарион. Она получила ранение головы и умерла в больнице.

25 июля стало известно о задержании в Днепре 18-летнего юноши, который может быть причастен к убийству языковеда.

По данным следствия, парень находился во Львове 10 дней, в течение которых сменил три места жительства. Во время съема жилья и слежки за Фарион маскировался, переодевался. В день убийства, когда языковед ожидала такси, нападающий подошел к ней на расстояние не более 2-х метров. Однако сам момент убийства не попал на камеры наблюдения. Оружие, из которого, вероятно, стрелял задержанный до сих пор не нашли.

Задержанному сообщили о подозрении в умышленном убийстве.

Также правоохранители проверяют его причастность к неонацистскому движению, центр которого расположен в РФ, его связи на территории Украины и мотивы совершения этого преступления.

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