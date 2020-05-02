Убийство 5-летнего Кирилла Тлявова: двое подозреваемых вышли из СИЗО

В настоящее время под стражей остался один подозреваемый.

Двоих подозреваемых в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяславе-Хмельницком выпустили под залог из СИЗО.

Об этом сообщила бабушка убитого мальчика и адвокат одного из обвиняемых Виктор Чевгуз, пишет hromadske.

Читайте такжеАлександра Тлявова: Подозреваемый в убийстве внука Кирюши говорил нам: "Мне ничего не будет"«Да, их выпустили еще в начале марта. Они молча внесли залог и вышли», – подтвердила бабушка.

В настоящее время под стражей остался один подозреваемый – бывший полицейский Иван Приходько. Ему продолжили меру пресечения до 26 июня.

Как сообщал УНИАН, 31 мая 2019 года в Переяслав-Хмельницком Киевской области патрульные полицейские Иван Приходько и Владимир Петровец в состоянии алкогольного опьянения устроили стрельбу из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам, расположенным в месте, где могли находиться люди.

В результате стрельбы погиб 5-летний Тлявов, который находился на детской площадке возле дома. Ребенка госпитализировали. 3 июня мальчик умер в столичной больнице.

Патрульным объявили о подозрении в грубом нарушении общественного порядка, совершенном с применением огнестрельного оружия группой лиц (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины) и в умышленном убийстве малолетнего ребенка, совершенном группой лиц (п.п. 2, 12 ч. 2 ст. 115 УК). Позже ГБР объявило о подозрении третьему лицу.