Украинская делегация считает неучастие России свидетельством сознательного намерения продолжать нагнетать ситуацию.

На фоне напряженной ситуации на Донбассе и вокруг Украины Россия снова сорвала заседание в Трехсторонней контактной группе.

Об этом сообщает украинская делегация в Telegram.

Внеочередное заседание должно было состояться в 11:00 19 февраля по инициативе Координатора ОБСЕ в ТКГ с целью срочного обсуждения ситуации безопасности. Однако РФ участия в нем не приняла.

"Такая позиция Российской Федерации вызывает недоумение, ведь политические советники лидеров стран "нормандского формата" в совместном заявлении 26 января 2022 года поддержали безусловное соблюдение режима прекращения огня и полную преданность мерам по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года, несмотря на разногласия по другим вопросам имплементации Минских договоренностей", - говорится в сообщении.

Украинская делегация считает неучастие России свидетельством сознательного намерения продолжать нагнетать ситуацию, "а блокирование работы ТКГ ставит под сомнение искренность заявлений руководства Российской Федерации о преданности выполнению Минских договоренностей и отсутствие агрессивных намерений в отношении Украины".

"Деградация безопасности вдоль всей линии разграничения и провокационные заявления и действия на неподконтрольных территориях вызывают существенную обеспокоенность украинской стороны. Такая эскалация происходит во время Мюнхенской конференции, когда внимание всего мирового сообщества сконцентрировано на вопросах безопасности в Восточной Европе", - информируют в ТКГ украинские делегаты.

Во время консультаций с Координатором ОБСЕ в ТКГ украинская сторона заявила об отсутствии каких-либо планов по проведению наступательной операции.

В подтверждение этого были приведены следующие факты:

Вооруженные силы Украины находятся на своих позициях в районе проведения Операции объединенных сил.

Ротации подразделений ВСУ, которые могли бы вызвать обеспокоенность, не проводятся.

Ударные группировки не создаются.

Техника и вооружение ВСУ, отведенные согласно Минским договоренностям, находятся в установленных районах и открыты для контроля со стороны ОБСЕ.

Численность подразделений ВСУ, находящихся в районе проведения ООС, не увеличена и не превышает численность на 22 декабря 2021 года, то есть на момент заявления Координатора ОБСЕ о твердой решимости участников консультаций ТКГ полностью соблюдать меры по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года.

Вооруженные силы Украины четко придерживаются мер по усилению режима прекращения огня, согласованных в рамках ТКГ 22 июля 2020 года.

В ходе двусторонних консультаций Украина еще раз подтвердила свою готовность к безотлагательному обсуждению в рамках Трехсторонней контактной группы безопасности ситуации и путей ее деэскалации.

Эскалация на Донбассе

Обострение на востоке Украины продолжается уже третий день подряд. За последние сутки российские оккупанты 19 раз нарушили "тишину" вследствие обстрелов погиб один украинский защитник.

В течение 17 и 18 февраля боевики более 100 раз обстреляли позиции ООС, в частности детский сад и школу, в которых находились дети.

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