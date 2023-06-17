Мужчину обвинили в организации деятельности запрещенной в России исламской организации "Хизб ут-Тахрир".

Суд в России вынес очередной незаконный "приговор", присудив крымскому татарину Ансару Османову 20 лет колонии строгого режима с отбыванием первых пяти лет в тюрьме с жесткими условиями.

Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. Он отметил, что соответствующий приговор мужчине огласил российский военный суд в Ростове-на-Дону.

Лубинец рассказал, что многодетного отца, активиста "Крымской солидарности" обвинили в организации деятельности исламской политической организации "Хизб ут-Тахрир", которая запрещена в России, но действует без ограничения в Украине и на уровне национальных законодательств многих стран мира.

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"Сам срок на два года больше, чем просил для Османова прокурор, и первый такой срок по этой категории уголовных дел. Самый большой срок заключения до этого составлял 19 лет. Если незаконный приговор будет воплощен в реальность, то Ансару Османову, будет 70 лет, когда его освободят: он не будет видеть, как растут его пятеро детей", - подчеркнул омбудсмен.

Уполномоченный рассказал, что Османов свой приговор назвал "местью спецслужб". В своем последнем слове он заявил, что такой беспредел не имеет разумного объяснения.

"Сотни пропавших, аресты по надуманным обвинениям, пытки невиновных, выбивание ложных показаний, практика тайных свидетелей, - это все история аналогичных доносов НКВД, насильственная депортация мусульман в дальние лагеря и тюрьмы, сотни детей, которые стали сиротами при живых родителях", - написал Лубинец.

Он подчеркнул, что незаконные "приговоры" крымским татарам по политически мотивированным делам являются очередным доказательством системных репрессий России в отношении представителей коренного народа Крымского полуострова.

"Таким образом агрессор пытается запугать и подавить любые нелояльные гражданские движения и инициативы во временно оккупированном Крыму",-написал омбудсмен.

Так, он призвал международное сообщество отреагировать на позорное судилище и потребовать от России немедленного освобождения Османова, а также других граждан Украины, незаконно заключенных на временно оккупированных территориях и в России.

Российская оккупация Крыма - дело "Хизб ут-Тахрир"

Исламская политическая партия "Хизб ут-Тахрир" признана в России террористической. Однако в Украине деятельность этой партии не запрещена.

После оккупации Крыма Россией уголовные "дела Хизб ут-Тахрир" начали нарушаться и на полуострове.

По мнению правозащитников, членов организации преследуют не за подготовку государственного переворота и терроризм, а за публичные акции сторонников партии против политических репрессий в Крыму, системную критику российских властей, и за массовую нелояльность среди крымских татар в ответ на захват Россией полуострова в 2014 году.

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